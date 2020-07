Valga retoma o obradoiro de emprego co acondicionamento do miradoiro de Beiro

Valga. O Obradoiro de Emprego Ulla-Umia IV retomou onte a súa actividade práctica despois dos meses de confinamento polo coronavirus. Os alumnos da especialidade de forestais traballan dende esta mañá no acondicionamento e limpeza do miradoiro de Beiro e do seu entorno, onde están a levar a cabo tarefas de desbroce, rareo e podas, tanto con medios manuais coma mecánicos . Tamén está previsto que actúen noutros espazos naturais e de lecer do municipio, coma o Camiño de Santiago, a Mina Mercedes, a área fluvial de Vilarello ou o parque Irmáns Dios Mosquera.

Entre os traballos a realizar polos aprendices deste módulo tamén están as queimas controladas e a plantación de especies arbóreas, tarefas que lles permitirán adquirir as destrezas necesarias do oficio de cara a unha posterior inserción no mercado laboral.

O alumnado de albanelería retomou a actividade en Moraña. Nas vindeiras semanas trasladaranse a Valga para executar obras no edificio de usos administrativos. Traballarán na planta baixo cuberta do inmoble. Ademais, realizaranse melloras no pavillón de Cordeiro.

O Obradoiro de Emprego Ulla-Umia IV é promovido conxuntamente polos concellos de Valga e Moraña e subvencionado pola Consellería de Economía e Emprego.