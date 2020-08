Valga terá un ascensor no exterior do auditorio

Valga. O Concello de Valga vén de adxudicar á empresa Schindler S.A. o proxecto de instalación dun ascensor exterior no auditorio municipal para mellorar a accesibilidade e reforzar a seguridade do edificio, especialmente das plantas altas, nas que se ubica o centro de día. O elevador, con parede lateral panorámica, irá emprazado na fachada principal do edificio. É de alta eficiencia enerxética e terá cabida para nove pasaxeiros. Contará asemade cun sistema que aforra ata o 55% do uso do motor, xa que recupera a enerxía de freado para a súa reutilización. As obras están cofinanciadas entre Xunta e Concello. A.P.