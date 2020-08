Vedra celebrou a última actividade da tardiña do ‘Pasatempo de Verán’

Vedra. O programa estival do Concello vedrés Pasatempo de Verán chega a súa fin este mes de agosto. Onte tiña lugar a última das actividades celebradas pola tardiña, na contorna do campo da festa. Foi unha proposta pensada para os nenos de entre 3 e 12 anos chamada Xogos de Verán. Hoxe será a última noitiña no campo da festa de Ponte Ulla. Ás 21.00 horas terá lugar unha actuación familiar e infantil de Bandullo Azul con Os contos de Filipa. O derradeiro amencer de verán celebrarase o sábado 29 na área recreativa de Agronovo. Neste caso será unha sesión de bailoterapia.

AMABUL. A Escola Medioambiental Amabul porá en marcha durante as mañás do mes de setembro un novo campamento para facilitar a conciliación antes do arranque do curso escolar. Baixo o nome de Escautullán desenvolveranse distintos xogos ambientais, xincanas, saídas de campo ou obradoiros de mellora do medio. As propostas faranse na contorna da casa das artes de San Fins de Sales a partir do vindeiro luns, 31 de agosto, e ata o 9 de setembro; en horario de 8.30 a 14.30 horas. Hai que enviar a ficha de inscripción a asoc.amabul@gmail.com. A.P.