Ven “risco” en conexións eléctricas de atraccións do Malecón ribeirense

RIBEIRA. A avenida do Malecón e o parque García Bayón de Ribeira acollen estes días varias atraccións de feira. Ó respecto, o portavoz do PSOE, José Manuel Vilas, presentou un escrito no Concello alertando de que “un percorrido” polas mesmas “evidencia a simple vista unha falta de medidas de seguridade: cables de corriente eléctrica atadas, e tocando as farolas do alumeado público, implican un serio risco de sufrir unha descarga eléctrica para calquer cidadán que entre en contacto coas farolas, se se dan as circunstancias desfavorables”. Por iso, instou ó executivo local a facer as xestións necesarias “para que as instalacións eléctricas cumplan a normativa, a fin de evitar erros de antaño”, e a facer “un control riguroso sobre a documentación a

presentar no Concello por cada atracción instalada na explanada do Malecón”.