Vestuarios y pistas para deporte en Bertamiráns

A MAÍA. Susana Señorís, edila de Deportes de Ames, supervisó el proyecto de reforma de los vestuarios en el pabellón polideportivo de Bertamiráns, adjudicadas a Cys Hispania por 54.949,61 euros. Además, también comprobó que avanzan las nuevas pistas de pádel y la de baloncesto exterior por 89.353 € a cargo de Galitec.

Mediante estas iniciativas se rehabilitó y mejoró el área deportiva y el polideportivo de la capital local incluyendo instalaciones para que se cambien tanto las mujeres como los hombres con entrada desde el vestíbulo que une el exterior con la zona de la piscina y la pista interior, “de forma que poidan acceder os usuarios da piscina, do anexo do pavillón e do propio complexo”.

Destacar que entre esta zona y el estadio se optó por eliminar la pista de tenis que existía, “e creouse un espazo aberto na que se está executando unha nova de pádel e outra de baloncesto exterior”, confirma el propio Concello. o.d.v.