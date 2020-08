Viamare Stock abriu en Ribeira onte con vinte e dúas carpas individuais

RIBEIRA A avenida do Malecón de Ribeira acolle dende onte e ata mañá domingo a edición número quince da feira de oportunidades Viamare Stock, que organiza a patronal, en horario ininterrompido de once da mañá a dez da noite. Nesta ocasión participan 22 establecementos, dun amplo número de sectores, como moda e complementos, zapaterías, moda infantil, óptica, produtos de perruquería, deportes, vestiario laboral, agasallos, etc.

Este ano, para evitar posibles contaxios de covid-19, en vez de celebrarse baixo unha gran carpa, cada establecemento está nunha individual. Todas foron decoradas por usuarios do centro de día de Alzheimer e existe separación entre elas, aínda que están dispostas nun espazo aberto situado en dita avenida. O recinto ten entrada e saída independentes e con puntos con dispensadores de xel desinfectante. S. S.