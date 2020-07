Viaqua solicita un consumo racional da auga durante o verán no Barbanza

RIBEIRA. A situación climatolóxica dos últimos anos tivo un impacto nos caudais ecolóxicos dos ríos, especialmente no verán. Para tratar de anticiparnos e manter as

reservas durante o período vacacional, resulta imprescindible reducir o consumo. A empresa Viaqua, xestora dos servizos de abastecemento de auga potable e rede de sumidoiros de residuais de varios municipios do Barbanza, fai un chamamento aos veciños, turistas e habitantes non empadroados que veñen gozar das súas vivendas no verán, para que tomen conciencia da necesidade de facer un consumo racional, axustado e solidario da auga. Pide a colaboración no uso preferente de ducha fronte ó baño, e da lavadora e lavalouzas a plena carga e en programa corto; evitar o lavado de coches e patios con auga potable e regar xardíns, etc. S. S.