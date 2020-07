Vilán acoge los artísticos faros gallegos de Carmen Sendón

La sala de exposiciones del faro de Cabo Vilán reabrió ayer sus puertas con la muestra de pintura y cerámica Luz de Mar, de la artista ferrolana María del Carmen Sendón, que transformó en obras de arte los principales faros de la costa gallega.

Una colección que está integrada por pinturas al óleo y piezas cerámicas, que pueden contemplarse durante todo el mes de julio al pie del mítico faro que ilumina a los navegantes desde Camariñas. Son, según la artista, obras en las que se conjuga realidad y fantasía, de forma que el observador puede identificar cada faro por la torre, que ella rodeó de “movimiento”. Y es que, Sendón gusta de reflejar en sus creaciones “el viento y el mar que bate contra los acantilados” sobre los que se asientan las torres lumínicas que orientan a los marineros.

De sus pinturas, la artista ferrolana destaca su “colorido” y también una singularidad muy concreta: que en todas ellas está presente la curvatura del horizonte en el mar. Siendo aún una niña, afirma, “durante una visita al faro de Prior, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando contemplaba el océano y fue ahí cuando descubrí que la Tierra era redonda”. Ese mismo escenario, curiosamente, fue el primero en acoger su exposición, siendo además la primera muestra que se pudo ver en el faro de cabo Prior, activo desde el año 1853.

A la hora de crear las cerámicas, asegura que jugó “más con la fantasía y el sentimiento”, de forma que algunos faros aparecen inclinados y todos ellos se muestran como torres abiertas, “interpretando así como el viento los envuelve y atraviesa”. Utilizó en su elaboración la técnica del refractario, e incorporó óxidos a sus piezas para imitar el color de los acantilados.

Este es un proyecto que inició hace tres años y le surgió de la observación del faro de la batería de San Cristóbal (Ferrol). “Aunque no es muy grande, me pareció como un centinela imponente que permanece ahí vigilando la ría, y me entusiasmó la idea de recrear los faros como protectores y vigías azotados por el viento.”, afirma la artista ferrolana. A partir de ahí comenzó a recorrer la costa de Galicia para inmortalizarlos con su pincel, conocer su historia y compartir charlas y experiencias con muchos de los fareros.

En la muestra de Camariñas pueden contemplarse, entre otros, los faros de Roncadoiro y A Pancha, de la costa de Lugo; Ortegal, Estaca de Bares, Corrubedo y Cabo Home, además de dos obras dedicadas al Vilán y otra al faro de Touriñán (Muxía).

Tras estrenarse en el faro de Prior, la muestra recorrió también las salas de la Autoridad Portuaria de Ferrol, el Club do Mar de A Coruña y el Centro Torrente Ballester de la ciudad ferrolana, antes de recalar en Camariñas. La exposición puede visitarse hasta el día 31 de julio en la sala del faro Vilán de martes a domingo, de 11.00 a 19.00 horas. La visita, por motivos sanitarios, debe realizarse en sentido único y es obligatorio el uso de la mascarilla en el interior del edificio.

TRAYECTORIA. Carmen Sendón inició su actividad pictórica en 1996 y en su currículum figuran premios y distinciones como la Mención de Honra en el Concurso de Pintura Belo Piñeiro (2001), certamen en el que logró el tercer premio en 2003. Fue además finalista en el Concurso de Pintura del Club Naval de Ferrol en 2007 y distinguida con el Premio Especial Francisco Criado, en la décima edición del Concurso de Pintura “Cidade de Narón” en 2018. Desde 2001 hasta la actualidad realizó numerosas exposiciones, tanto de carácter individual como colectivas, en distintos puntos de Galicia.