Vimianzo abriu as portas da primeira vivenda de acollida

Onte abríronse as portas da primeira vivenda acollida habilitada no casco urbano de Vimianzo, a cal é froito da suma de esforzos do Concello e Cáritas para impulsar a integración social. Foi unha xornada para dar a coñecer o resultado de meses de rehabilitación e equipamento dunha casa que inicialmente acollerá, a partir do 1 de setembro, a unha familia de refuxiados sirios con cinco fillos.

Uns traballos que foron acometidos grazas a un convenio entre Cáritas e o Concello, segundo explicou o párroco Daniel Turnes. O inmoble é de titularidade do Arzebispado de Santiago, e consta de catro habitacións, dous baños, comedor e cociña.

Foi necesario renovar o tellado, as fiestras, a cociña e os pavimentos interiores, ademais de equipala con mobiliario, que foi doado por veciños da zona. “Estamos moi contentos porque desde que pedimos colaboración, en só tres días xa tiñamos todos os mobles necesarios para poder entrar a vivir”, sinalou o párroco. Ademais, engadíu, “foron todo doazóns de mobiliario de calidade”. No só se sumou á causa a veciñanza de Vimianzo, senón que tamén colaborou “xente de Traba, de Baio e doutros puntos da contorna”.

Logo da xornada de portas abertas, na Praza da Igrexa celebrouse un acto de presentación, presidido pola alcaldesa, Mónica Rodríguez; a concelleira de Benestar Social, María José Pose; o delegado episcopal Jesús García Vázquez; o párroco, Daniel Turnes, e a directora adxunta de Cáritas de Vimianzo, Carmen Vázquez.

A rexedora sinalou que esta vivenda “é resultado do traballo en equipo entre Cáritas, o Concello e o párroco, sempre en contacto e aportando todo o necesario para sacar adiante a que é a primeira casa de acollida do núcleo urbano”. Subliñou ademais a colaboración cidadá sinalando que “a veciñanza foi parte fundamental, xa que achegou, a través de doazóns a ambas institucións, os mobles, un auténtico exemplo de solidariedade e implicación”.

Agradeceu tamén o “inestimable apoio” brindado desde Servizos Sociais do Concello, e fixo mención especial ao persoal de electricidade e de Servizos Múltiples.

O proxecto é unha nova medida social que se suma a outras como as axudas ao estudantado, que se incrementaron en 15.700 euros”.