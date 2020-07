Vimianzo descolgou o estandarte dos Moscoso

terra de soneira. Este ano no poderá celebrarse o tradicional Asalto ao Castelo de Vimianzo, pero o Concello quere manter vivo o espírito dos Irmandiños e por iso onte procederon a descolgar o estandarte dos Moscoso. Un acto que cada ano marca a saída das celebracións. Estivo presidido pola alcaldesa, Mónica Rodríguez, e polos concelleiros Rosa Lema, Miguel Ángel Pérez e María José Pose. Ao longo de toda a semana a torre principal da fortaleza da capital de Soneira locerá o pendón conmemorativo do asalto. Foi elaborado polas artesáns da Asociación de Amigos do Liño, un dos colectivos que participa activamente na Mostra de Artesanía en Vivo do castelo. Ademais deste acto simbólico, e dado que este ano a festa cumpriría 25 anos, haberá unha xornada festiva o sábado, día 4. Comezará ás 13.00 horas cunha ofrenda musical irmadiña polas rúas de Vimianzo. Pola tarde, a partir das 20.30 horas presentarase o mural que está a elaborar Miguel Peralta, de Cestola na Cachola, na Praza Castelao, no que aparecen representados unha gran irmandiña e o propio castelo. Ás 21.00 horas haberá unha intervención teatral a cargo de Vicente Mohedano e despois comezará unha subida ata a fortaleza, cun aforo máximo no foso de 300 persoas. Pechará a xornada a proxección da película O que arde, de Oliver Laxe, na Praza do Concello ás 22.30 horas.