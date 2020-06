Vimianzo reactiva obras que foron paralizadas debido á crise sanitaria

Vimianzo. O Concello de Vimianzo está a ultimar os traballos en materia de obras que non se puideron concretar durante a pandemia provocada polo covid-19.

Entre estas accións, destacan o pintado e repintado da sinalización no chan de todas as rúas do municipio, e a eliminación das barreiras arquitectónicas, que garantirán a accesibilidade ás persoas que teñen unha mobilidade reducida.

O goberno local quere darlle prioridade a pequenas intervencións en todos os núcleos rurais e urbanos que tiveron que pararse debido á necesidade de optimizar os recursos para a loita contra o coronavirus, aínda que ‘xa eran obras que estabamos planificando e que eran moi demandadas pola veciñanza’, sinala a alcaldesa, Mónica Rodríguez.

As máis destacables son o arranxo do peche do parque infantil, a sinalización no acceso ao campo de fútbol, na subida a Reboredo, Casais e ao Agro de Trasariz e a limpeza en Treos. Ademais, mellorarán a rede de sumidoiros en Cabana e Carantoña, e farán pequenas intervencións en Castro (Salto).