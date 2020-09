Visitas de balde á Casa de Rosalía para os veciños empadroados no Concello de Teo

Teo. A Fundación Rosalía de Castro facilitará nos próximos meses a visita á casa museo ás persoas empadroadas en Teo, concello co que mantén un convenio de colaboración. Serán gratuítas e mentres as medidas contra a Covid-19 non permitan recorridos guiados de grupos.

Para certificar ser veciño, é suficiente con presentar o DNI na entrada da Matanza, sen necesidade de cita previa ou, para as persoas empadroadas que non teñan o enderezo actualizado no DNI, manifestando esta circunstancia e solicitándoo no email politicalinguistica@teo.gal.

A visita á casa serve para entender a importancia de Rosalía como figura central da cultura galega e como eixo dunha familia que funcionou como unha auténtica factoría cultural ao servizo do Rexurdimento. E hai que lembrar que Teo asinou o convenio de colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, representada polo seu presidente, Anxo Angueira, para que tanto os escolares como as asociacións culturais poidan ter visitas guiadas de balde á Casa de Rosalía (algo que, no contexto actual, non se pode facer).

Foi en febreiro de 2020 cando o rexedor teense asinou ese convenio de colaboración coa entidade que xestiona o legado da poetisa e que o converte no terceiro concello mecenas do espazo expositivo dentro do proceso de subscrición popular para implicar a empresas, entidades públicas e persoas individuais na mellora e no sostemento da causa común da Casa da Matanza, “que é a causa común de Galicia”, di Anxo Angueira. En virtude deste convenio anual (Teo achega mil euros), tanto os escolares do municipio como as asociacións culturais poderán ter visitas guiadas de balde á Casa de Rosalía. Con esta decisión Teo refrenda así o seu compromiso histórico cunha institución, que apoiara con cartos xa en 1984. m. outeiro