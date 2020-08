Volta no mes de agosto a xa tradicional Semana Cultural de Oroso 2020

Oroso. Tras o éxito das edicións anteriores, o Concello de Oroso volve organizar a Semana Cultural 2020, da man da concellería de Cultura. Está previsto que se celebre entre o 25 de agosto e o 4 de setembro, con actividades para todas as idades. O programa comezará cunha excursión ao parque acuático de Cerceda, e o día 26 Martín Camiña fará un espectáculo de maxia no exterior da piscina. Ao longo de toda a semana, hai organizadas actuacións musicais, de maxia, circo, teatro, inchables para os cativos, obradoiros e monicreques, e o último día pecharase a programación coa inauguración da mostra GóisOrosoArte. Durante a presentación, a concelleira de Cultura quixo deixar claro que se seguirán “todos os protocolos de seguridade e saúde derivados do coronavirus”, e amousouse confiada de que esta edición “será de novo un éxito”. N. V.