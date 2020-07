Volta o turismo en Área con grande optimismo e forza

Neste confinamento, caracterizado pola nosa nova vida telemática, ata se chegou a pensar que as viaxes poderían acabar sendo virtuais, e que poderiamos ver, entre outras, a Torre Eiffel dende o noso salón. Se algo aprendemos neste ano 2020 é que todo pode suceder, así que non perdamos a esperanza. Pero polo momento, a realidade do turismo foi outra: este sector, representante dun 11% do PIB e do 12% do emprego da nosa comunidade, viu parada toda a súa actividade. Agora que entramos nesta 2nova normalidade”, segue vendo todo o seu funcionamento alterado.

A maioría de establecementos de Área de Compostela abriron as súas portas a mediados de maio ou comezos de xuño (co arranque da desescalada na nosa comunidade), tendo algúns xa aberto previamente para dar sevizo ao persoal sanitario cando foi preciso, sendo este o caso do hotel La Marina, en Cee.

A apertura estivo, evidentemente, acompañada dun novo vestiario e dun novo atrezzo: as máscaras como principal complemento e as mamparas, alfombras desinfectantes, ou xeles hidroalcólicos como novo mobiliario (aínda que pouco estético). Este acondicionamento, a pesares de ser unha inversión necesaria e obrigatoria, aseveran dende La Marina que supón “unha perda moi grande para o negocio”, xunto coas perdas irreparables do parón económico durante o esixido confinamento, sinalan.

Como era de esperar, moitas das súas reservas víronse adiadas a longo prazo ou canceladas, xa que, como suxiren dende o Pazo Bendoiro en Lalín “seguramente hai quen prefire non aventurarse a confirmar ningún tipo de reserva podendo aparecer un segundo brote nos próximos meses”. E é que como nos ensinou o covid-19: nunca se sabe o que pode vir por diante.

Este mesmo negocio confesa ter cancelados aproximadamente uns 300 cocidos e unha gran cantidade de banquetes. Afirman que, sobre todo, veñen de anular moitas vodas de ouro que moi posiblemente, sendo precavidos e precavidas, non volvan tramitar reserva. Alén disto, a maior parte de vodas, bautizos e comuñóns foron reubicadas axiña, pois parece que se lles pasa o tempo de celebración.

Aínda sendo este 2020 un ano importante para Galicia, ao ser o previo ao ano Xacobeo, as previsións, como é lóxico, non se cumpriron e son peores do que esperaban, ademais de incomparables a anos pasados. Pero tal e como nos achegan dende o hotel O Semáforo, en Finisterre, este é un ano de cubrir e de adaptarse a un escenario, unha forma de traballar e un protocolo totalmente novos aos que viñamos coñecendo até o de agora.

Dende este establecemento aseguran que os seus consumidores e consumidoras “buscan un destino seguro, sostible e saudable”. Procúrase pois, nestas épocas, un turismo máis tranquilo, rodeado de natureza, e o máis importante: de calidade, xa que se valoran as medidas de seguridade e control.

Estas instalacións afrontan con optimismo a nova tempada cun turismo aínda que diferente, polo menos existente (non como nos meses pasados): haberá máis familias, menos grupos grandes (de peregrinaxe ou excursións) e sobre todo máis viaxeiro nacional.

Tamén confían en que os seus usuarios e usuarias tomen conciencia e responsabilidade social e cumpran as medidas e os protocolos de seguridade, para que, por conseguinte, se poida, sempre sen presa pero sen pausa, retomar a normalidade das súas actividades. Algo que non será sen tempo tras tantos meses de incertidume.