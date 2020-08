Volve o festival en feminino Delas Fest ata Ames, Teo, Brión e a capital de Galicia

Nin a covid vai poder este ano co DelasFest, primeiro festival de arte urbana con perspectiva de xénero de Europa que vai estenderse durante catro semanas (do 24 de agosto ao 20 de setembro) en Ames, Teo, Brión e Santiago, incluíndo ademais unha intervención artística e un obradoiro de creación. Trátase dun proxecto pioneiro organizado por 7H Cooperativa Cultural co obxectivo de democratizar a expresión artística na rúa e contribuír ao combate das desigualdades contra as mulleres.

En canto á oferta, presenta un cartaz integramente feminino (noutros eventos non chega nin ao 20 %) no que destacan as intervencións murais de Lidia Cao (Galicia) en Teo; Fitz Licuado, integrante do Colectivo Licuado (Uruguai), en Ames; Xoana Almar, compoñente de Cestola na Cachola (Galicia), en Compostela; e Susana Blasco (Aragón) en Brión. Alí, do mesmo xeito que no I Delas Fest, as coordinadoras do festival promoverán o carácter contextual das pezas a través da organización de encontros entre as artistas e representantes do tecido social e veciñal, quen achegarán ás creadoras á historia e idiosincrasia de cada espazo a intervir co obxectivo de que o resultado final non sexa alleo nin á poboación nin ó territorio.

E dun xeito paralelo aos traballos murais, cada concello acollerá, ademais, un obradoiro de creación, que será impartido por Lupita Hard (Galicia) en Teo; o colectivo Dúo Amazonas, conformado por Natalia Andreoli (Arxentina) e Lina Castellanos (Colombia), en Santiago; e polo equipo de 7H Cooperativa Cultural en Ames e Brión.

A gran acollida e impacto da experiencia inaugural do pasado ano, cun cento de participantes, alentou ao equipo promotor a sortear a incerteza e as dificultades económicas dotando á solidariedade horizontal e á colaboración colectiva dun protagonismo clave na sostibilidade do proxecto. E foi posible grazas ao éxito da campaña de mecenado na plataforma Goteo.org, na que se involucraron preto de 400 persoas, así como ao apoio deses catro municipios e aos patrocinios de Cuarto Pexigo, Fundación Didac, Montana Colors, Gadis e Ibersa, sen esquecer a colaboración da Cidade da Cultura.

Con eles, o Delas Fest non só repite na axenda da arte urbana galega, senón que reforza a súa aposta pola xeración de espazos que favorezan a igualdade de xénero cunha programación ambiciosa. Segundo adiantaba a concelleira de Benestar e Igualdade de Ames, Luísa Feijóo, “o Delas Fest naceu para construír un espazo de encontro no que analizar as desigualdades presentes no espazo das artes urbanas e fomentar redes que faciliten unha igualdade efectiva”. Engade a concelleira que este festival “contribúe a poñer en valor que os espazos públicos tamén son nosos e temos dereito a expresarnos neles, e a visibilizar e empoderar ás mulleres rachando con estereotipos ou condicionantes que en moitas ocasións intentan borrar a pegada destas artistas femininas reivindicando o seu espazo na cultura urbana”, indicaba ó respecto.

Os interesados poden anotarse xa ao obradoiro de arte urbana con esprai do 5 de setembro no Milladoiro (a través do sitio https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBcbYeUpkX4pEzol1IPDO94HJf1WopyhdbCvi0sFfp9fgiFg/viewform).