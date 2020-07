Volven as actividades culturais ás Torres do Allo ao longo do verán

Zas. As Torres do Allo (Zas) tamén recobran vida coa chegada do verán. A Concellería de Cultura presentou un programa cultural que inclúe seis actividades adaptadas ás condicións sanitarias marcadas polo covid-19 e orientadas a todos os públicos. Unhas propostas que están financiadas pola Deputación da Coruña, que é a titular do pazo.

Volven as visitas teatralizadas coa compañía Os Quinquilláns Teatro, todos os domingos de xullo e agosto, a partir das 19.30 horas. Dende o 15 de xullo ata o 30 de agosto poderase participar no concurso fotográfico Enfoques do Allo, que chega a súa cuarta edición. E o 31 de agosto celebrarase o Mercado de San Ramón, centrado na exposición e venda de artesanía.

Continúan ademais as ofertas diarias: visitas guiadas ás Torres do Allo, ás 13:00 e ás 17:00 horas (previa cita para grupos) e o famoso Xogo de Pistas. A exposición A Brandomil Romana, que se extenderá ata finais de setembro, completa a oferta estival.