Vuelve a casa un ribeirense tras 5 meses en un barco en Sudáfrica

Ribeira. Manuel Crujeiras Sampedro, un marinero de Ribeira que permanece atrapado en un barco en Ciudad del Cabo desde hace cinco meses al no haber conseguido un vuelo de repatriación, según indica, por la “incompetencia” de la embajada española en Sudáfrica, regresará el próximo domingo 30 después de que su empresa le haya conseguido un billete. La embajada ya está con los trámites para la repatriación.

Manuel Crujeiras había pedido ayuda a través de su muro de Facebook relatando que lleva “casi un año” embarcado y que en los últimos 5 meses no pudo salir del buque.

El marino tenía un billete para viajar a España el pasado domingo 23, en un vuelo de repatriación de la embajada holandesa, pero para poder desembarcar necesita una autorización del Gobierno sudafricano por mediación de la embajada española, según asegura.

Al respecto, lamenta que envió los documentos el día 14 de agosto al cónsul de Ciudad del Cabo y éste se los reenvió a la embajada.

“Mandando correos electrónicos al consulado cada dos días, me entero de que piden la autorización el pasado viernes día 21, la cual no me llega para poder viajar”, narra este gallego confinado.

En esta línea, Crujeiras comentaba el lunes que su encierro continuaría hasta que consiguiese otro viaje en avión y le autorizasen a salir de su embarcación. “Ésta es la ayuda que recibimos los marineros españoles por parte de las embajadas”, se lamentaba Crujeiras el lunes. s. s.