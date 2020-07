Xa poden bañarse gratis os tourenses na piscina

Touro. A piscina municipal de Touro xa abriu as súas portas. O acceso ás instalacións estará marcado polas medidas preventivas: o aforo máximo é do 75% e o acceso será por orde de chegada. Dende o Concello advirten que a entrada estará controlada por un socorrista. Será ademais obrigatorio o uso de máscara cando non se poidan manter as distancias, e a zona de céspede estará limitada por parcelas. Non se poderán usar os vestiarios e as duchas. A entrada seguirá sendo de balde, con preferencia para os empadroados no municipio, indican. a.p.