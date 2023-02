El BNG demandó ayer al Gobierno que frene la “privatización” de la torre de control del aeropuerto de Santiago, al entender que “solo gana precariedad laboral”. Los nacionalistas reclaman “mantener este servicio en manos públicas” y que los profesionales de Enaire, tanto controladores, como personal de mantenimiento o de oficinas, mantengan sus puestos de trabajo. Lamentan que el Gobierno prosiga con “el proceso privatización” que ya inició con las torres de Vigo y A Coruña, junto con otras diez en resto del territorio. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, remarcó que esta reactivación de la privatización se produce “en un momento de huelga de los controladores del sector privado, por la precariedad y el empeoramiento de sus condiciones laborales”. Sostiene que “quedó demostrado que las torres privatizadas no ganaron ni en eficacia ni en eficiencia”. De hecho, puso el foco en que mientras que en Europa lo privado vuelve a lo público, como el caso del aeropuerto de Gatwick, en España se siga apostando por la privatización. A esta crítica se sumó Goretti Sanmartín, que entiende que no tiene sentido privatizar la gestión de la torre “porque no se va a conseguir mayor eficiencia ni tampoco un abaratamiento de los billetes”. “Este tipo de decisiones conducen a una precariedad laboral y a hacer de un servicio público un negocio para AENA y para empresas privadas”, subrayó la portavoz municipal del BNG.