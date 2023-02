La plataforma de víctimas del siniestro ferroviario del Alvia pedirá a la Comisión Europea, de manera formal, el informe que según el ex ministro de Fomento José Luis Ábalos este organismo redactó "a raíz del accidente" de Angrois.

"Desde luego que pediremos el informe en base a la ley de transparencia. Ese informe debería estar en el juzgado y no oculto", destaca la asociación de víctimas a través de un comentario de su cuenta de Twitter.

De esta manera se refieren a las palabras de Ábalos en una reciente entrevista en el programa 'Todo es mentira' de Cuatro, donde el exministro socialista señaló que "a raíz del accidente del Alvia, de este Angrois que todavía no se ha sustanciado judicialmente, hubo un informe de la Comisión Europea a punto de publicarse, cuestionando la seguridad ferroviaria de España".

"Eso era demoledor para una potencia turística como esta. Se pretendía, la Comisión, decir que era inseguro viajar en el tren en España. Me tocó negociarlo. Y esa fue la primera cuestión que me encontré, que no tenía que ver con mi gestión", afirmó el ex titular de Fomento.

"¿Qué significa negociarlo?", le pregunta en ese punto el conductor del programa. "Pues con la Comisión Europea... No... Comprometernos a mejorar las deficiencias", dijo José Luis Ábalos.

Siempre lo devincularon

En su día, cuando trascendió que Bruselas había abierto un procedimiento de infracción a España por la seguridad ferroviaria --enero de 2019--, tanto Europa como el Gobierno central desvincularon siempre ese expediente del accidente de Angrois.

Este procedimiento llegaba años después del informe con el que la Agencia Ferroviaria Europea criticó la investigación oficial realizada por el Estado español sobre la tragedia de Angrois, la de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF). Este órgano considera únicamente el exceso de velocidad como motivo de lo ocurrido, y la ERA (por sus siglas en inglés) censuró que no entrase en las causas "raíz".

En el descarrilamiento del tren Alvia en julio de 2013 murieron 80 personas y 140 resultaron heridas. Desde octubre, un juzgado de Santiago trata de determinar si los dos acusados, el maquinista y el ex jefe de seguridad de Adif, son responsables de otros tantos homicidios y delitos de lesiones, por imprudencia profesional grave.

Esta semana, precisamente, han comenzado las declaraciones de las víctimas, en la fase de responsabilidad civil para reclamar daños y perjuicios.

El impulso del BNG

En concreto, Bruselas abrió expediente a España por deficiencias en la transposición de las reglas europeas sobre seguridad ferroviaria.

El ex director de seguridad de Adif está procesado por el análisis de riesgos al que obligaba esta normativa, para adoptar medidas mitigadoras de los peligros que se sustanciaron en el siniestro en la curva de A Grandeira.

Por su parte, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que propició varias visitas de víctimas a las instituciones europeas para llevar sus demandas y reivindicó sus gestiones en la consecución de este expediente, se mostró partidaria en su día de que la Comisión Europea llevase a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si el Ejecutivo no aprobaba medidas legislativas para cumplir con las normas europeas en la materia.