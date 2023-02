Soños é unha obra de teatro na que a ficción e a realidade se mesturan para achegarnos ás vida dos mozos e mozas que medran en vivendas tuteladas. Escrita por Fernando Epelde e dirixida por Tamara Canosa, pretende mostrar ao público o que supón para este colectivo cargar coas falsas percepcións que aínda ten parte da sociedade. A obra, colaboración da ONG Igaxes e as produtoras teatrais Culturactiva e Artefeito, estrearase o vindeiro 24 de febreiro ás 20.00 horas no Salón Teatro do Centro Dramático Galego e a posteriori percorrerá toda Galicia centrándose nun primeiro momento en alumnado de ESO e Bacharelato.

“Querían erguer un proxecto que permitira empregar as ferramentas narrativas da cultura para facer esa viaxe co espectador e espectadora e facelo dende un sitio máis emocional, tendo en conta que o discursivo dunha campaña chega pero doutro sitio”, dixo onte a este medio Tamara Canosa, no medio dun ensaio. Canosa conta como Culturactiva e Artefeito foron chamando á porta das persoas que pensaban que podían encaixar no tipo de obra de teatro que querían facer e foi cando decidiron sumala ao proxecto. “Buscouse a un autor que fixera un primeiro borrador do texto, comezouse a facer a estrutura dramática e comezamos cos ensaios”. Eses foron os primeiros pasos que comezaron antes do verán pasado.

A través de entrevistas a rapazada tutelada e máis material “detectamos cales son as feridas comúns e con iso contruir unha ficción”. Con iso trátase de retratar biografías “moi duras dende a alegría interna dos nenos tutelados”.

Ademais traballouse cos educadores e educadoras que ademais de servir como fonte de información técnica, tamén lograron transmitir enerxía. “Foron clave neste proceso xa que axudaron a definir as moi diversas realidades que se atopan nos pisos tutelados”, asegurou.

A obra divídese en escenas que siguen unha liña temporal realista e a maiores hai viaxes ao pasado dos personaxes, que están representados por Anxo Outumoru, Victoria Pérez e Sara Pérez, os tres vinculados ao mundo do teatro.

Está pensado para público xeral, a pesar de que comezará cunha xira para alumnado de entre 15 e 17 anos. “Vai xirar por espazos escénicos convencionais, pero poñer o foco en rapaces e rapazas é especialmente interesante para atraelos ao teatro e porque son os máis permeables para sementar neles debate e inquedanza”, asegura a directora de Soños.

Despois de meses de traballo Canosa chega á conclusión de que a pesar da dureza das vidas destes menores “son, en xeral, persoas cunha capacidade especial para afrontar as cousas dende a enerxía,a relisiencia e a alegría”. Isto fai que sexa unha obra alegre e non vaia polo camiño do drama.

Soños camiña cara o obxectivo de que o público empatice cunhas situacións sociais concretas, “que abran os ollos sobre algo que antes de entrar ao teatro era invisible para eles”.

Nesta misión é fundamental o papel dos mozos e mozas dos pisos tutelados de Igaxes, que dende o ano 2000 traballa en Galicia coa infancia, xuventude e familias en risco de exclusión. “Hai un dato da UE que di que o 80 % dos nenos e nenas que están hoxe en risco de exclusión seguirán nesta situación en idade adulta. Dende Igaxe pretendemos romper a reprodución xeral da pobreza con certos programas”, conta o seu director, Carlos Rosón Varela.

Traballan cun colectivo moi específico: rapaces do sistema de protección, que son retirados da súa familia para protexelos. “Sin embargo hai o prexuízo arredor deles de que se están nos centros de menores é porque fixeron algo”, asegura.

A entidade desenvolve dende hai anos o Programa Mentor, financiado polo Fondo Social Europeo e a Consellería de Política Social da Xunta, que serve de tránsito á vida adulta dos rapaces. “Podemos traballar con eles dende os 16 ao 21 anos para que poidan establecer proxectos de vida autónomos e independentes sabendo que non teñen ese colchón familiar”, di.

Cada ano traballan con arredor de 500 mozos e mozas de toda Galicia e teñen sobre 70-80 en vivendas tuteladas. En Santiago, onde se sitúa a sede central da ONG, contan cunha vivenda de transicón á vida adulta onde residen oito rapaces e rapazas e a maiores tratan uns trinta casos na cidade e arredores.

“Levamos moitos anos tratando de artellar campañas de comunicación para eliminar o estigma. Ahora queremos espallar a mensaxe buscando unha alianza co mundo da cultura. Propuxemos o proxecto a Culturactiva e Artefeito e acollérono dende o primeiro momento con moito agarimo para construír a obra de teatro Soños”, asegura Rosón.

A unha semana de que se estree a obra, a espectación é máxima. “A xente moza valora moito que se poña en positivo o seu traballo. Son os primeiros que sufren esa visión despectiva da sociedade. Hai que ver agora se lle gusta ou non o resultado final”, conclué coa vista posta no vindeiro 24 de febreiro.