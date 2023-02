Raxoi tiene previsto llevar este lunes a la Xunta de Goberno Local la cesión a la administración autonómica de una parcela municipal de 4.000 metros cuadrados, situada entre las avenidas Mestre Mateo y de Barcelona. Es la propuesta que ha puesto sobre la mesa el alcalde de Santiago para la construcción de un nuevo parking de pago en las inmediaciones del Hospital Clínico, que serviría en gran medida para aliviar el caos circulatorio que se registra casi a diario en la zona de A Choupana. Xosé Sánchez Bugallo ha insistido a lo largo de las últimas semanas en la importancia de acelerar los procesos para su construcción y resolver el eterno problema de aparcamiento en el entorno del Clínico. Aunque la propuesta no figura en el orden del día, el propio alcalde confirmaba ayer a este periódico que “está previsto que entre por urxencia”. “Está pendente”, añadió, “dunha certificación que conto quede firmada o luns a primeira hora”.

Pese a las reuniones que mantuvieron en los últimos meses el presidente de la Xunta y el alcalde de Santiago, la situación sigue enquistada. Preguntado por el tema, Bugallo destaca que sigue a la espera de que se concrete su reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para abordar un tema que implica, subraya, al área sanitaria de Santiago al completo. Y pone como ejemplo el siguiente dato: “El 80 % de los usuarios del Hospital Clínico es de fuera de Santiago”.

La Xunta está de acuerdo en la necesidad de acometer cuanto antes la obra. Sin embargo, la tensión entre ambas administraciones ha ido in crescendo en los últimos días debido a las diferencias motivadas por lo que deberían aportar unos y otros. Raxoi acelerará los trámites para la cesión del terreno para el nuevo parking, aunque la administración gallega no se los haya reclamado. No obstante, desde Sanidade consideran insuficiente esta aportación, quieren más. En resumen, la situación continúa en stand by.

Por otra parte, el caso Pichel sigue acaparando focos en el Pazo de Raxoi. Tras su comparencia de este jueves a petición del Grupo Popular, Bugallo defendió ayer que ya ha contestado “todas las preguntas” con “claridad” y “rotundidad” sobre el procedimiento de contratación de la nave de Desproi en la que se ubican los servicios de Medio Rural y de Parques y Jardines e insistió en dar el tema por “zanjado”. “El expediente es conocido, lo tienen todos los grupos municipales. Podemos estirar el chicle todo lo que queramos, hasta el infinito, pero el tema está zanjado”, subrayó.

Durante la rueda de prensa de ayer, el regidor compostelano reconoció que, “a partir de ahí, si alguien quiere hacer algo, está en su derecho”, en referencia a la intención del PP de llevar a la Fiscalía la documentación relativa al expediente de la nave alquilada a Desproi, empresa vinculada al edil dimisionario José Manuel Pichel.

En este sentido, a preguntas de los periodistas, ha vuelto a indicar que, finalmente, no llevarán el caso a la Fiscalía porque no le ve “mucha lógica”. En todo caso, señaló que “el informe de la secretaria xeral del Pleno indica que había un conflicto de intereses y eso en principio no es un tema penal”, sino que “lo que dice la norma es que la persona afectada tendrá 10 días para elegir”. “Aquí eso ya estaba resuelto con anterioridad y por eso no creo que sea un tema de la administración”, explicó.

Además, sobre la intención del PP de Santiago de llevar el tema a los juzgados, Bugallo afirmó que no entrará en esa cuestión, aunque si se requiere documentación, “indudablemente” prestarán “toda la colaboración”. Asimismo, ironizó sobre la “sorpresa” que le causa la decisión del PP “teniendo en cuenta que llevó a los juzgados multitud de temas en todos los mandatos”.

El alcalde de la capital gallega indicó, además, que este mismo viernes dio orden a la directora del área de servicios de que proceda a organizar el traslado de los departamentos de Medio Rural y de Parques y Jardines ubicados en la nave del Polígono de Costa Vella.