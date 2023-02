ENCONTRO O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, reuniuse xunto ao concelleiro de Obras e Mobilidade, Gonzalo Muíños, con representantes da asociación de veciños Monte de Deus e da contorna de Vite de Abaixo. Alí puido coñecer de primeira man as deficiencias do barrio e as demandas dos residentes. Entre elas, un incremento da frecuencia horaria dos autobuses que chegan ata a parada sita na intersección entre a rúa Vite de Arriba e Vite de Abaixo, algo que “xa se está estudando desde Tussa para mellorar o servizo” segundo explicou Muíños.