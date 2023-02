Santiago volveu a revivir onte un inicio de Entroido por todo o alto, con moito público asistente e cun tempo propio de primavera ou incluso de verán. Despois do tradicional desfile do Meco, que ás 20.00 horas partiu da praza do Obradoiro acompañado polos Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño e Os Armatroulas de Laraño, ata quedar instalado no Pazo de Bendaña da praza do Toural, celebrouse o pregón de inicio das festas a cargo de Talía Teatro, un pregón moi diferente ao que a cidade estaba acostumada a ver nas últimas ocasións.

Oito actores da compañía teatral representaron unha galería de personaxes, que durou en torno a dez minutos. Foi algo moi improvisado e sen un guión escrito como tal, con representación de diferentes accións. Houbo dous presentadores que deron paso a seis persoas que representaron a un cura, unha condesa, un militar retirado e un empresario, entre outros, co obxectivo de ser mordaces coa realidade de Compostela, tendo sempre moi presente o espíritu de Entroido. Ao estar nun ambiente festivo, Talía Teatro tiña claro dende un primeiro momento que non farían algo discursivo como habitualmente, e por iso optaron pola parodia. Despois dun primeiro día de ambiente festivo, hoxe haberá animación de rúa dende as 10.30 horas coa comparsa Os Conformistas de Conxo e cos Entroidos de Vilariño de Conso e Santiago de Arriba (Chantada). Pola tarde, tomará o relevo a comparsa A Ruliña de Laraño, acompañada pola charanga Europa. A cita central da xornada será o Festival Infantil de Disfraces que, como é habitual, se celebrará na Sala Capitol coa participación de nenos e nenas de menos de 14 anos. Haberá concurso de disfraces, baile e sorteo de agasallos. Os nenos e nenas serán tamén os protagonistas das propostas programadas para mañá, día festivo para todos eles. Obradoiros de máscaras divertidas pola mañá no CSC Maruxa e Coralia e pasarrúas coa charanga Bicoia e os Armatroulas de Laraño, dende a praza Roxa ata a rúa de San Pedro, pola tarde, centrarán a atención dos compostelanos. Programa de actos del Carnaval 2023 en Santiago Xa na xornada do martes, moi agardada por todos ao poder celebrarse o agardado desfile de Entroido tras tres anos sen el por mor da pandemia, repartiranse preto de 16.000 euros en premios en seis categorías: carrozas, comparsas, grupos, mellor parella, mellor disfrace individual e mellor comparsa de parroquias ou barrios do Concello de Santiago. Partirá da avenida de Ferrol ás 17.30 horas e percorrerá as rúas Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, Hórreo, Senra e avenida de Xoán Carlos I. Ao remate do percorrido, os participantes concentraranse na Sala Capitol, onde a partir das 20.00 horas terá lugar a entrega dos premios. O vindeiro sábado 25 de febreiro aínda se poderá desfrutar da festa cos Entroidos rurais en Compostela co Entroido de Conxo (durante todo o día), organizado pola Coordinadora de Festas Tradicionais do barrio e o Entroido tradicional dos Xenerais da Ulla. Estas e outras actividades ao longo dos vindeiros días encherán as rúas compostelás de colorido.