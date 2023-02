A creación dunha Oficina de Tramitación para o Rural que saque adiante a “eterna burocracia” coa que se atopan a diario os veciños das parroquias e que impide a modernización do rural, foi unha das iniciativas que ten previsto acometer o candidato do Partido Popular a alcaldía de Santiago, Borja Verea, e que lles trasladou aos residentes en Villestro.

Na súa visita a esta parroquia compostelá, incluída dentro dos encontros que segundo un comunicado do PP está a manter desde hai dous anos coa veciñanza de Santiago, analizou as necesidades que lle afectan a Villestro.

Na reunión, o candidato popular aseguroulle aos máis de cen veciños congregados no centro sociocultural que traballará para sacar da “marxinación” á que ten sometido o Goberno socialista a esta zona da capital de Galicia, quen non atende a ningunha das demandas que lles fan chegar, posto que as únicas inversións que teñen, sen ser moitas, chegaron da man da Deputación Provincial da Coruña.

O seu obxectivo, asegura, é sacar adiante a “eterna burocracia” coa que se atopan a diario os veciños

Aseguroulles que, se o 28 de maio é elixido alcalde, comezará a facer o necesario para que a parroquia de Villestro e a súa contorna se converta nunha zona de crecemento, posto que ata o de agora “as políticas socialistas teñen impedido a súa evolución”.

Comprometeuse a facer unha innovación na tramitación da burocracia, que entende que no Concello de Santiago é un freo para que esta parroquia, como as restantes, teña os mesmos servizos que o resto da cidade, e fará o posible para que se leve a cabo a concentración de montes, algo que os veciños de Villestro levan pedindo dende hai anos.

Dixo que traballará para facilitar que empresas interesadas en mellorar a vida destes veciños se instalen na zona, polo que mediará para a instalación dun supermercado que teña proxectada a súa construción na zona e o goberno socialista botou atrás.

“Hai que apostar por atraer servizos necesarios para que a veciñanza non se teña que trasladar a outros concellos para facer ata as súas compras máis básicas”, salientou Borja Verea.

Asegurou que, no caso de ser alcalde, buscará solucións para os numerosos problemas que está a soportar a urbanización situada na contorna do colexio, posto que, tal como denuncian os seus veciños, sofren deficiencias como a falta de iluminación ou os fallos na recollida de lixo e de control de tráfico de vehículos.

Prometeu mellorar a ubicación dos colectores de lixo e o seu cambio polos novos, porque en Villestro aínda non teñen sido remprazados, ademais de atopar solucións para os problemas de seguridade na zona, onde aumentaron os roubos ultimamente.