Compostela celebra mañá o día grande das festas do Entroido, que arrincará co obradoiro de caretas peliqueiras que se celebrará no CSC Maruxa e Coralia de 10.00 a 14.00 horas. Xa pola tarde, terá lugar o agardado desfile de Entroido, tras tres anos sen el por mor da pandemia, que partirá da avenida de Ferrol ás 17.30 horas e que percorrerá as rúas Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, Hórreo, Senra e avenida de Xoán Carlos I.

Ao remate do percorrido, os participantes concentraranse na Sala Capitol, onde a partir das 20.00 horas terá lugar a presentación do espectáculo Entroidanzas, con Pesdelán, e, posteriormente, a entrega dos premios do desfile. No desfile do Martes de Entroido vanse repartir preto de 16.000 euros en premios en seis categorías: carrozas, comparsas, grupos, mellor parella, mellor disfrace individual e mellor comparsa de parroquias ou barrios do Concello.

Con motivo da celebración do desfile, a Concellería de Mobilidade e Seguridade Cidadá informa de que queda prohibido o estacionamento de vehículos nas rúas polas que se desenvolverá o percorrido entre as 14.00 horas e o remate.

Así mesmo, produciranse cortes intermitentes de tráfico nas mesmas rúas, polo que se recomenda, na medida do posible, evitar circular polo Ensanche na tarde deste martes e seguir as indicacións da Policía Local e dos paneis informativos de tráfico.

A concentración das carrozas terá lugar a partir das 15.00 horas na avenida de Ferrol e o desfile comezará ás 17.30 horas.

Dende Raxoi recomendan aos condutores e condutoras que eviten a avenida de Ferrol e a rúa Romero Donallo, pois estarán cortadas ao tráfico ata a saída das carrozas e comparsas. Os vehículos que se despracen en dirección norte-sur poden evitar o centro da cidade circulando pola avenida de Lugo (SC-20) e interior do túnel do Hórreo.

Transporte urbano.

Con motivo dos cortes intermitentes nas diferentes rúas polas que pasará o desfile, as liñas de transporte urbano terán restricións temporais na circulación. Os autobuses agardarán o paso do desfile, seguindo en todo caso as indicacións da Policía Local.

A avenida de Ferrol estará cortada ao tráfico desde as 15.00 ata as 17.30 horas, ao realizarse alí a concentración das carrozas, polo que as liñas 5 e C4 neste horario non realizarán as paradas da avenida de Ferrol; desviaranse dende a rotonda de Conxo ata a rotonda de Galuresa e Romero Donallo e retomarán o traxecto na primeira parada da rúa da República Arxentina. A partir das 17.30 horas, os buses volverán circular pola avenida de Ferrol, se ben poden ter que agardar o paso do desfile na zona do Ensanche.