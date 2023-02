Non estiven na xestación nin coñecín os primeiros pasos da empresa familiar Libraría Follas Novas, acontecemento ocorrido en 1971.

De Rafael, o pai da crianza, e da súa ben amoblada cabeza con saberes teolóxicos, oíralle falar a algún cura da zona de Bandeira; o máis novo da familia Silva Costoyas, Amador, xunto con Manuel Arias López, nado na Pobra de San Xiao (Láncara), déronme, seguramente, a noticia que máis relouco me proporcionou na miña adolescencia: deixar o banco dos suplentes e pasar a ser titular no equipo do curso. O fútbol era unha das poucas actividades lúdicas que non tiña prohibidas un estudante do Seminario de Lugo. “O Silva” e “o Arias” eran os capitáns, admirados polos máis pequenos, coñecidos por todos os internos, uns 600; por min, cobizados. Tamén xogaban na selección contra os maristas, os veciños da porta, e os mercedarios de Sarria cando viñan á procesión do Corpus.

Pasaron vinte anos; e, tal dixer Rosalía en Follas novas, “as frores murcharon,/ os negros cabelos /en branco tornaron”. No meu novo destino en Santiago, o conserxe pídeme que atenda unha chamada. Pregunta identitaria desde o lonxe: “quen é ai?” Resposta á galega, “e aí?” Aquí Amador Silva Costoyas. Ah!, vivir para oír, a mesma voz case inaudible de sempre: ah!, vivir para ver, a figura enxoita e lanzal, o sorriso entrecortado, repetouteando ao unísono coa resposta. Nun intre, a proba empírica de que o ser é o resultado contable do existir. Á pregunta “quén é aí” só cabe responder coas acordanzas que ningún tempo é quen de esluír. Hai vivencias sobre as que a goma de borrar ten pouco que facer. Elas, moi de vagar, son as definitorias do que e do quen somos os humanos, ao cabo, que somos senón memoria?

Quedamos en Follas Novas. Era o ano 1979. Amador xa case non lembraba que era licenciado en Historia pola Universidade de Oviedo, tampouco as moitas materias que tiña aprobadas de Dereito na de Santiago. A libraría figuraba entre as tres máis importantes de España. Vendía libros a eito; chegaba con indicar o autor ou a editorial; máis axiña que tarde estaría nas mans do peticionario. Non importaba que a demanda viñera de Viveiro ou, mesmo, do Aveiro portugués; a fórmula era a fórmula: Follas Novas tiña que ser útil; resolverlle calquera tipo de problema a todo tipo de lector. E se para iso non abonda co local de Montero Ríos, ábrese un xemelgo en Rosalía de Castro, que se chamará Fonseca. En apenas oito anos a empresa pasou de un a trece empregados.

A dimensión de feira dos libros levaba apresa a de fábrica que os elabora. A editorial Follas Novas pon na praza pública varias coleccións que lle serven de marcas publicitarias para afianzar a dimensión cultural que medra de día en día no nordés peninsular. Así como a catedral —“Quén fora pedra, quén fora santo / d´os qu´ alí hai.”— desde o medievo recibe e divulga todo tipo de saberes ao longo e ao ancho da cristiandade, así tamén a marca Follas Novas desde o ensanche compostelán distribúe cultura da propia colleita para quen quixer saber quer da vella Gallaecia, quer da nova comunidade autónoma. Cincuenta anos de vida fixeron que de empresa domiciliada nunha rúa do ensanche pasara a símbolo da Compostela moderna.

De tanto éxito, os responsables eran o equipo de dentro e o de fóra; a unidade familiar que forman os que teñen a titularidade do negocio mailos que realizan o traballo de diario teñen claro que comerciar con libros non é o mesmo que facelo con zapatos. Pedir ou vender un libro é unha actividade cultural. Follas Novas comezou sendo unha casa da cultura cunha soa porta: a da entrada, gobernada por José Luís Colmeiro, que tiña cada andel de cada sección na cabeza, como acomodador, era a mesma cá da saída, gardada por Amador, que non tiña hora de entrada nin de saída. O principio e fin de cada día marcáballo o labor feito ou o por facer, non o reloxo.

Escríboo porque o vin moitas veces; cando cerraba a tenda, Amador empezaba o reconto; dos cartos, das existencias, do que sobraba e faltaba. Cun lapiz na man confirmaba cunha marca ad hoc cada albará de canto entraba pola porta. A libraría foi o amor da súa vida; Non sei se o único, pero si que durou tanto tempo como viviu. Para el, as metáforas de Rosalía foron realidades: “a rosa de cuyo olido outro gosa” [...] “a nobre dama, linda dona”, das que fala a poeta en Follas Novas —“coido dela noite e día,/ sin descanso, sin sosego,/ que atopalo non podría;/ corpo e yalma, non o nego,/ a esa tareya me entrego”— tiveron en Amador un verdadeiro correlato.

De día e de noite, aberto ou pechado ao público, pasei horas na soidade daquela “oficina” situada no andar do medio. Sería dos poucos que tiña bula para entrar á hora que for. Desde alí fisgaba na pantalla panóptica canto sucedía nos tres niveis do local. Os ollos cos que contemplaba o panorama eran os da boa atención ao cliente co dereito e o interese do negocio co esquerdo; cando desde dentro ou desde fóra alguén andaba á procura do propio proveito, el collía a chaqueta do colgadoiro camiño do Jócar para rebaixar a bile cunha cervexa ben fría. Acompañeino no transo varias veces e, por certo, nunca xamais me deixou pagar. Está claro, o amor é unha mestura de mel e fel; ao labor de xerente de Follas Novas pode atribuíselle o que Rosalía dixo do título do libro: “¡Follas novas!”, risa dame/ ese nome que levás,/ cal s`a unha moura ben moura/ branca ll`oíse chamar.

Non “follas novas”, ramallo/ de toxos e silvas sós, irtas, com´ as miñas penas,/ feras, com´ á miña dor”.

Cando se cumpren vinte anos do seu pasamento, o nome de Amador segue resoando entre os exemplares de novos e vellos libros. Viviu a tensión entre “Follas novas” e “ramallo de toxos”, entre o “ser moura” e chamarse “branca”, coa cordura que o amor reclama para os obxectos concretos que cadaquén ama sobre todas as cousas; o máis acorde coa realidade sería recordalo coma “O Amador de Follas Novas”. Entregoulle a totalidade da existencia e a tempo completo, recibiu a cambio unha moi confortable situación económica.

O seu espírito soubo sobrepoñerse a si mesmo en cada situación para que o proxecto que tiña entre mans saíra a flote. Tanto nos momentos de “Follas novas” coma nos de “ramallos de toxos e silvas” sempre permanecía calado, discreto, axuizado, tal foi a súa vida desde ben adolescente.

Acertou de cheo na obra de traspasarlle a Follas Novas o seu innato espírito deportista de esforzo, superación, de non deixar para o mañá o que toca facer hoxe. Se, cando el máis eu aínda eramos novos, nos partidos tanto de fútbol coma de baloncesto el destacaba pola deportividade e polo talento exhibidos diante o público, na xerencia de Follas Novas, paradoxalmente, facíao pola discreción e o anonimato. Pasou pola vida sen facer ruído; tanto!, que mesmamente os máis achegados case non nos decatamos do seu pasamento.

Aos que fomos seus amigos comprácenos ver cómo a actualidade de Follas Novas pasa por proseguir o camiño iniciado polos fundadores. A incorporación de xente nova ao grupo máis veterano así como o regreso á xerencia de Gustavo Silva, apoiado coa experiencia de seu tío Rafael, son sinais ben visivas de que o espírito de Amador, “O amante de Follas”, segue a revoar polos catro locais de Montero Ríos, 37.

Gustavo, ademais, coa súa ampla experiencia no terreo do comercio do libro marcará unha nova etapa de pulo revitalizador na importante casa compostelá do libro, circunstancia da que se beneficiarán visitantes e clientes.

A librería informa da celebración dunha misa conmemorativa do vixésimo cabodano de Amador Silva Costoyas (1944-2003), misa que terá lugar na igrexa de El Pilar o día 25 do presente mes ás 7 da tarde.