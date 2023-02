¿En qué estado se encuentra actualmente el tejido empresarial compostelano tres años después de que estallara la pandemia y en plena guerra de Ucrania?

La pandemia paralizó a todas las empresas. De repente tuvimos que dejar de facturar, mientras seguíamos manteniendo unos gastos estructurales muy fuertes. Es cierto que afectó al tejido, aunque las ayudas articuladas por el Gobierno sí que ayudaron a aguantar. Aún así es un momento difícil en el que las empresas que tengan una situación de tesorería más débil les va a costar aguantar. Últimamente nos tenemos que reinventar cada dos por tres. No está fácil el panorama.

¿Cuántos socios tiene ahora mismo la Cámara de Comercio de Santiago?

La Cámara de Comercio es una organización tutelada por la administración. Esto se traduce en que tiene que desarrollar muchísimas funciones públicas. Gestionar todo el dinero que llega a través de Cámara España, que lo canaliza a través de las cámaras que aún existen y al que puede acceder cualquier empresa de la demarcación, sea o no sea socio. Es decir, servicio está dando a muchísimas empresas, pero las que estemos solidarizándonos con las funciones y el valor que aporta la Cámara y que estemos pagando la cuota somos en torno a 200.

¿Tuviernon muchas bajas a causa de la crisis?

No hubo muchos cambios. Es cierto que las cuotas empiezan siendo muy básicas en función del volumen de facturación, pero no hubo un bajón como se podía esperar en estas épocas de economías de guerra.

¿Debe la ciudad apostar más por su industrialización?

Absolutamente. Santiago se debe industrializar. Está claro que es una ciudad de servicios, pero al pequeño comercio cada vez le está costando más. El auge de las ventas por internet y de las grandes plataformas al final les hace daño. Tuvieron que reinventarse muchísimo.

“Complicamos la vida muchísimo. Al empresario hay que darle facilidades para fijar empleo”

¿Y dentrro de esa estrategia, hacia qué sectores debe caminar?

Lo ideal es que Santiago no estuviera encasillado en un solo nicho, pero no es tan fácil. Teniendo suelo industrial, creo que en su día no se hicieron las cosas como se debían de haber hecho a la hora de facilitar suelo a empresas que quisieran fijar aquí su base. Eso no favoreció mucho que Santiago creciese como pudo crecer el norte de Portugal atrayendo muchísimas empresas porque le facilitaba la implantación. Pensamos que la madera debería ser claramente un sector importante en Santiago, también el biotecnológico. De hecho, estamos colaborando en el Bipolo de A Sionlla, tenemos la Universidad, hospitales de prestigio… Creo que la biotecnología y la rama biosanitaria serían un punto de atracción importante para Santiago.

“Queremos abrir la Cámara y empezar a visitar otras ciudades” – Por un lado, en Santiago queremos impulsar el foro cívico, que es un altavoz crítico de las necesidades de la ciudad. Conseguimos en la anterior legislatura firmar un documento con todos los partidos políticos para fijar temas estratégicos en los que teníamos que remar todos en la misma dirección, como era la estación intermodal, que ya está ejecutada, y pensamos que tenemos que seguir formando parte de ese eje estratégico, de ser críticos, de presionar a la administración para que solucione lo que pensamos que es vital para la ciudad. En un eje más comarcal hablamos de abrir la cámara y empezar a visitar asociaciones de empresarios de otras localidades, que al final aunque la Cámara es de Santiago, la demarcación cameral (que aglutina a 30.000 empresas) abarca zonas más amplias como Melide o el Barbanza. Hay que salir de los despachos de la cámara y hablar con los empresarios, a través de reuniones con las asociaciones y aunar proyectos de digitalización con algunos ayuntamientos desde un modelo de exportación de coworking, como el que tenemos en Santiago, que está funcionando, y que otros ayuntamientos puedan hacer lo mismo. Hacer que cualquier proyecto que tenga posibilidad de vehicular fondos de la UE para mejorar o generar empleo y mejorar la competitividad de las empresas. Al final, te encuentras en A Pobra o Ribeira empresas potentísimas que están trabajando por todo el mundo y que son un ejemplo que tenemos que poner en común de como se puede triunfar sin muchos medios.

¿Existe hoy en día un clima adecuado para el desarrollo de iniciativas empresariales?

Adecuado no es. Ni en Santiago ni en España. Si te vas a los ránquines mundiales de países con mayor burocracia del mundo, España está bastante arriba, porque complicamos muchísimo la vida. Al empresario hay que darle facilidades para fijar un empleo de calidad, un tejido empresarial y un consumo.

¿Qué opina de la visión de los empresarios que traslada parte del Gobierno, llamándoles “usureros”?

Un empresario de verdad es una persona con una responsabilidad, con una visión y con un equipo para llevarla adelante. Si alguien comete abusos habrá que controlarlo.

¿Por qué cada vez hay menos cámaras de comercio?

Cuando vas a Madrid, a Cámara España, allí te comentan sus experiencias. En Canarias, por ejemplo, las cámaras están totalmente apoyadas por la administración, con una dotación económica... En Galicia hay muchísimo emprendedor, muchísima calidad y necesitamos que se nos apoye. La cámara debe vertebrar las necesidades de la sociedad a través del tejido empresarial con la administración.