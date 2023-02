O servizo de oncoloxía e a xerencia do CHUS cancelaron as citas de revisión dos pacientes de cancro, “sen causa aparente e sen explicación algunha, facéndonos quedar nun limbo no que descoñecemos a nosa situación respecto do seguimento dunha doenza tempo-dependente que ten un elevado índice de reprodución e mortalidade”, segundo denuncia a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS nun comunicado.

Unha denuncia ante a que o xefe do Servizo de Oncoloxía Médica da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Rafael López, informou de que xa conta co 100 % do cadro de persoal estrutural que tiña e xa dispón de todas as axendas abertas, polo que xa se están adiantando as citas pendentes daqueles pacientes cuxa situación clínica permitía demorar a revisión. Pospuxéronse consultas nos casos nos que os oncólogos determinaron que non eran urxentes, sempre baixo criterio médico, asegúrase desde o Clínico.