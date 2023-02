A nova pista de voleibol de Conxo, ubicada na rúa Emilia Pardo Bazán, está practicamente rematada, a esperas de que se pinte. Destináronse máis de 30 mil euros á creación desta nova infraestrutura que se atopa nun parque urbano de 7.452 metros cadrados e no que se están executando dúas instalacións deportivas máis: un pumptrack de asfalto e a renovación da pista de skate. Son preto de 50 mil euros os que se destinan á renovación da pista de skate de 877 metros cadrados que se ubicaba na parte baixa deste novo espazo deportivo multiusos. O que se está a realizar, segundo explicou fai días a concelleira de Parques e Xardíns, Mila Castro é “reformar e actualizar unha pista deportiva que quedara obsoleta, creando novas ramplas de formigón e deseñando un novo circuíto de skate con liñas e obstáculos diferentes”. Tamén avanzan as obras do pumptrack de asfalto que terá unha superficie de 440 metros cadrados. Contará cun trazado de 3 rectas e 6 curvas no que de forma inminente comezarase a asfaltar o circuíto, para completar a actuación co axardinamento da contorna.