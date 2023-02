La Consellería de Sanidade no ha decidido aún si aceptará o no la cesión de la parcela del Concello para construir el nuevo párking de pago en el entorno del Clínico. El departamento que dirige Julio García Comesaña esperará a las conclusiones de un estudio de movilidad que determine no sólo las necesidades de aparcamiento, sino también las conexiones por transporte público o la reorganización del tráfico en el entorno del centro sanitario.

Tras tres meses sin contacto, el pasado jueves Comesaña llamó al alcalde Sánchez Bugallo para abordar el tema del párking. Desde la Xunta se exigía al Concello que realizase ese estudio de movilidad como paso previo a la construcción de la nueva infraestructura que podría sumar 480 nuevas plazas. Raxoi siempre consideró que no era necesario porque los problemas de saturación son evidentes. Consultada ayer la Consellería por El CORREO, confirmó que Comesaña llamó a Bugallo y le comunicó que será la Administración autonómica la encargada de realizar el estudio. Una vez finalizado la Xunta decidirá si recepciona la parcela para construir el aparcamiento. Desde el Concello exigen que sea la administración gallega la que ponga los seis millones de euros que aproximadamente costará el nuevo párking. Pero Sanidade ha instado también a Raxoi a que pague parte de la obra y no sólamente ceda una parcela que ya era de su propiedad. Por el momento, sigue sin haber fijada una fecha para la reunión pendiente entre el alcalde y el conselleiro.