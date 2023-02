Zaid AlHamwy y Kamal Aldalati llevan días pegados al teléfono desde que la madrugada del 6 de febrero un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter azotó el sur de Turquía y el norte de su Siria natal. El seísmo converge en su país con una situación que ya viene de lejos, una guerra civil todavía vigente que dura ya once años, y que causó hace nueve años, su concurrencia en tiempo y espacio en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). A Zaid AlHamwy, investigador postdoctoral de la USC, las noticias sobre el terremoto acabado de acaecer le llegaban a través del grupo familiar en Whatsapp.

“Por suerte mis padres y mi hermano mediano están en España -en Granada y Barcelona, respectivamente-. Mi hermano pequeño, sin embargo, está en el Líbano trabajando en los campamentos de refugiados sirios y tengo también primos y tías que están todavía en Alepo y entonces las noticias nos llegan rápidamente”, explica Zaid, que llegó a Santiago desde Granada en 2014, donde se encontraba becado estudiando un máster. La imposibilidad de regresar a su país tras el estallido de la guerra civil, le hicieron solicitar la condición de refugiado y el programa Erasmus lo condujo a la USC donde realizó su doctorado y en este momento se encuentra con la condición de investigador postdoctoral.

Tras el seísmo su familia acudió a la red de mensajería instantánea para comprobar que todos sus miembros se encontraban bien. Afortunadamente, sus allegados más próximos únicamente sufrieron daños materiales en sus casas.

“Era una noche de mucho frío en Alepo, la previsión era de nevadas. Entonces imagínate a las cinco de la madrugada, salir de cama y con lo puesto salir toda la familia a la calle”, relata AlHamwy sobre el susto vivido por sus prójimos. Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte, “hemos perdido dos parejas, primos de mi madre, familia algo más lejana que vivían en el casco antiguo de la ciudad y su casa no pudo aguantar el temblor”, relata.

A Aldalati, por su parte, el seísmo le cogió en Berlín. Tras finalizar la carrera de Medicina en Santiago de Compostela, que tuvo que empezar de cero al no poder convalidar las asignaturas ya superadas en Siria, se apuntó al MIR y viajó a Alemania para visitar a su madre que reside en la capital bávara. Allí le sobrevinieron las noticias desde un lado y otro de la frontera ya que “cuento con familiares y amigos en el norte de Siria, y en los campamentos de refugiados del sur de Turquía”, donde se encuentra el mayor asentamiento de refugiados sirios en la península de Anatolia. Esto ha hecho, según reconoce, que “esté tan atento a las noticias, como hace mucho tiempo que no lo estaba”.

No ha llegado Ayuda humanitaria.

Hace una semana se daban por finalizadas las tareas de búsqueda de supervivientes bajo los cascotes, dando inicio a una fase de recuperación en el que la ayuda humanitaria cobrará un papel muy importante.

En este sentido, estos dos refugiados expresan un sentir común: la existencia de un agravio comparativo entre la cooperación internacional que ha llegado a Turquía y la inexistencia de esta en el norte de Siria. “En Turquía han estado trabajando equipos de rescate de diferentes países como la UME española, o los equipos alemanes”, cuenta Kamal. Mientras, “en el norte de Siria la situación es muy precaria. No les ha llegado ningún tipo de ayuda. Había unos convoyes que antes del terremoto estaban parados en la frontera, y consiguieron entrar unos días después del terremoto, pero que no llevaban ayudas dedicadas al seísmo, sino detergentes, mantas y demás enseres para las personas que se encuentran en los campamentos de refugiados”, relata Kamal. De hecho, en lo que han sido las labores de rescate en el lado sirio de la frontera, se han visto imágenes en el que las personas, sin ningún tipo de herramienta, excavaban con sus propias manos entre los escombros en búsqueda de algún superviviente. Aldalati destaca en este sentido el trabajo de la Defensa Civil Siria, también conocida como los Cascos Blancos, una organización conformada por 3.000 voluntarios y que han sido los únicos que han ayudado a las víctimas del terremoto.

Esta omisión por parte de la comunidad internacional hacia la situación que se está dando en el norte del Estado del próximo Oriente ha sido reconocida “hasta por Martin Griffiths, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios”, que en su visita a la frontera sirio-otomana confesó el fracaso internacional a la hora de atender las necesidades de los afectados en Siria: “Hemos fallado a la gente del noroeste de Siria. Se sienten abandonados, y con razón”, lamentó el mandatario internacional.

Tampoco está llegando a los damnificados el auxilio que están prestando países árabes como Egipto, Argelia, Irak o Emiratos Árabes Unido, ya que según cuenta Aldalati “ellos están ayudando al Gobierno sirio, pero esas ayudas sólo llegan a las zonas controladas por el Gobierno y en muchos casos ni eso. A las zonas que están fuera del control de Al Assad -en el norte del país- que es donde se ha sufrido en mayor medida el seísmo no llega ningún apoyo”.

No pueden colaborar.

Aldalati cuando estalló la guerra en Siria trabajó en un hospital de campaña como técnico anestesista. La situación es distinta, “no tan brutal como entonces”, pero salvando las distancias “sé lo que se necesita y no hay nada. Sobre todo falta personal sanitario”, explica.

Esta necesidad les ha hecho pensar a estos dos profesionales de la salud en acudir a auxiliar a sus compatriotas, no obstante, su condición de refugiados del régimen de Al-Assad los incapacita para ello. “Lo que más me duele es que no podemos ir allí, a pesar de la falta de personal en los hospitales de campaña por ejemplo. Somos refugiados, y los dos estamos buscados en Siria. Una amiga que tenemos de Médicos del Mundo que está en Turquía nos ha aconsejado a los dos que no vayamos allí porque nuestra seguridad no está garantizada, tampoco en Turquía”, cuenta con tristeza AlHamwy.

El investigador destaca que no han sido poco los compostelanos que se han dirigido a él para intentar conocer de que modo podrían colaborar con donaciones de material o económicas para los afectados por el seísmo en su país, para lo que él no encuentra una respuesta sencilla. “No importa el canal, lo que importa es que la ayuda llegue”, y hasta el momento no ha podido ser así.