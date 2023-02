O BNG trasladará ao Pleno unha pregunta para coñecer en que prazo ten previsto o Goberno proceder á sinalización da ruta cultural e ambiental en Barciela e Marantes, que xa foi aprobada hai dous anos. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, lémbralle ao alcalde que no Pleno de decembro de 2020 se aprobou unha moción para crear a ruta cultural e ambiental en Barciela e Marantes cos votos de BNG, CA e PSOE; e a abstención do PP. “Dous anos despois de estar aprobada esta actuación non se realizou e isto é unha mostra máis do descoido do Goberno local do PSOE”, advertiu Sanmartín, según informa nunha nota de prensa o BNG. Nesta iniciativa recollíase a petición da asociación veciñal Rego das Pedras para a creación desa rutacomo alternativa ao Camiño Inglés, para recuperar o antigo trazado do Camiño e pór en valor o patrimonio existente.