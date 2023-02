El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, valoró ayer la convocatoria de huelga del personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y abrió la puerta a sancionar a Servisar, la empresa concesionaria, por los incumplimientos del convenio denunciados por las trabajadoras. “No propio convenio establécense unhas obrigacións e, polo tanto, o Concello velará e abrirá o expediente oportuno para sancionar á empresa”, indicó. No obstante, también señaló que “o Concello non xestiona directamente o servizo, e establécese en todos os pregos de condicións que a negociación colectiva forma parte do ámbito interno de relacións entre empresa e traballadores”.

El regidor compostelano no manifestó un apoyo expreso a la huelga del próximo martes, pero aseguró que “ compartimos as demandas das traballadoras”. En cuanto al papel del Concello, al que el comité de empresa exige que asuma sus “responsabilidades”, expresó que “somos obxecto dunha presión combinada na que a empresa apreta ás traballadoras para que presionen o Concello para acadar o seu obxectivo”. Según el alcalde, este no sería otro que la rescisión del contrato para que el servicio salga de nuevo a concurso y volver a presentarse bajo las nuevas condiciones, una estrategia que también explicaron las trabajadoras en la rueda de prensa ofrecida el martes para anunciar el paro.

“Aquí hai unha empresa que quere abandonar un contrato e que dalgunha maneira está apretando aos traballadores para que actúen como ariete”, apuntó Bugallo, a lo que añadió que Servisar aspira a la rescisión del contrato “porque reclama unha substancial subida de prezo”. La presidenta del comité de empresa, Esther Goris, explicó que Servisar alega que sin ese aumento del presupuesto de la concesión “din que non poden asumir o incremento do IPC” en los salarios, tal como reclama el personal. Eso sí, Goris también indicó que en Vigo la concesionaria del SAF es la misma “e alí están pagando” esa subida correspondiente a los años 2021 y 2022.

Por su parte, la concelleira de Compostela Aberta, Marta Lois, lamentó que las empleadas hayan tenido que convocar la huelga “diante da pasividade dun Goberno local que leva meses ignorando as súas demandas”. Lois recordó que en el pleno municipal de enero su grupo presentó una moción para instar al Ejecutivo local a demandar a la empresa el cumplimiento de las condiciones sociolaborales de las trabajadoras y consideró que es “moi revelador que o grupo do PSOE se abstivera na votación desta proposta, porque esa posición traslada moi ben cal está a ser a actitude do Goberno: mirar para outro lado sen exercer o labor de control que lle corresponde sobre un servizo que é de titularidade municipal”.

La edila de CA ahondó en la “pasividade” de Bugallo y de la titular de Políticas Sociais, Mila Castro, “que non adoptaron ningunha medida desde que empezaron as súas queixas -de las trabajadoras-, nin no relativo aos salarios nin a cuestións relacionadas coa organización do servizo para que as traballadoras non teñan que percorrer grandes distancias e poidan ter un mellor horario para conciliar”.

Lois insistió en que “foi este Goberno quen licitou e adxudicou o contrato do SAF que está en vigor, e é a súa obriga que se cumpran as condicións nel establecidas”. Además, reclamó conocer los resultados de la auditoría sobre el citado contrato, que el pleno solicitó en mayo de 2022, a partir de una moción presentada también por Compostela Aberta.

Entre las reacciones políticas a la huelga, el BNG reclamó a través de las redes sociales “que se garantan as condicións do Servizo de Axuda no Fogar” y trasladó su “apoio” a las exigencias planteadas por las trabajadoras.