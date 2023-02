Compostela Aberta levará ao próximo pleno unha moción na que insta ao Goberno local a planificar a instalación de espazos de ocio e deportivos nos terreos expropiados para a plataforma de mercadorías que non sexan efectivamente utilizados para ese equipamento. A portavoz municipal de CA, María Rozas, explicou que está contemplado no propio Plan Especial, “e sería unha maneira de compensar á veciñanza da parroquia da Gracia por estas expropiacións”. Rozas mantivo unha reunión coa veciñanza da Gracia, que manifestou a súa vontade de colaboración no procedemento de expropiación para a execución da primeira fase da plataforma loxística, “pero que tamén reclamou certa compensación pola cesión dos seus terreos”. A portavoz de CA lembrou que “o Goberno proxectara inicialmente a plataforma en Meixonfrío.