Seguir velando por la seguridad de los ciudadanos y luchar por la defensa de las libertades constitucionales. Ese es el principal objetivo de futuro que se marca la Policía Local de Santiago, que ayer conmemoró en el Auditorio de Galicia el 175 aniversario de su fundación; casi dos siglos de “servizo á cidadanía facendo fronte a múltiples actuacións”, como recordó en la presentación de la ceremonia la agente Begoña del Río, quien quiso poner en valor la entrega generosa y la vocación de servicio de todos los funcionarios que han integrado el Cuerpo municipal en el transcurso de la historia y que “souberon dar o mellor de si mesmos, sendo sempre os primeiros en chegar alí onde foi requerida a súa presenza”.

En esta línea también se manifestó el actual jefe de la Policía Local, José Ramón Silva, quien quiso recordar que el Cuerpo no solo ha sabido y sabe servir a los compostelanos a lo largo de todos estos años, sino también a los cientos de miles de personas que visitan la ciudad. “Sirva este acto para manifestar o noso compromiso coa defensa las liberdades democráticas e para honrar a memoria de quenes serviron neste Corpo durante os últimos 175 anos”, señaló el intendente, al tiempo que recordó a sus compañeros la importancia de que “poñamos o mellor de nós para axudar aos cidadáns”. Asimismo, enfatizó en la necesidad de “unha boa coordinación cos demáis Corpos e Forzas de Seguridade, sabendo sempre valorar as similitudes e respetando as diferenzas”.

No pudo evitar referirse a los dos últimos sucesos que marcaron de una manera especial la historia de nuestra ciudad: el accidente del Alvia y la pandemia del Covid-19, dedicando unas palabras de cariño a las víctimas; y solidarizándose también con las de la guerra de Ucrania, las del terremoto en Turquía y Siria; y con las de violencia de género.

Silva reconoció la entrega y labor de todos de sus compañeros, poniendo el foco en los 55 agentes que llevan 30 o más años en el Cuerpo. “Ninguén dedica 30 anos da súa vida a unha causa se non ten vocación de servizo”, señaló, a la vez que comentó que de los 140 agentes que conforman el cuerpo, 15 son mujeres. “Hoxe en día non se pode concebir a labor da Policía Local sen elas”, dijo, para luego dedicar también unas palabras de agradecimiento a las familias, a los Bomberos, a Protección Civil, a otros cuerpos de seguridad y a las fuerzas sindicales.

Un aplauso sonoro y de varios minutos.

Emotiva fue también la intervención en el acto de la agente Belén Sixto Santos, la primera que accedió a la Policía Local de Santiago: “Síntome como o primeiro día, cando cheguei á Comisaría con só 19 anos. Era unha pipioliña”, afirmó la agente, que se incorporó al Cuerpo en 1984, hace 39 años. “Daquela non había academia e tiven que preparar eu soa as probas”, añadió, al tiempo que admitió que no eran tiempos fáciles: “Puro machismo”, afirmó. Contó que “na jefatura sempre recibín bo trato, aínda que na rúa era máis complicado. Déronme fama de mala, pero eu non me podía deixar asoballar por ningún home”, declaró.

Ahora que está a punto de jubilarse, también quiso tener un recuerdo especial para su abuelo Ángel, policía local de Santiago y su maestro, la persona que la animó a seguir sus paso en la profesión y del que se siente muy orgullosa, como explicó entre un sonoro y extenso aplauso.

Ayer recibió la medalla a la permanencia en el Cuerpo, como también le fue impuesta a otro medio centenar de compañeros, tres de ellos mujeres: Juan Carlos López López, Francisco Javier Vázquez Illodo, Antonio Malvido Lojo, Sebastián Carreira Quintela, Andrés Bao Valiño, Andrés Nouche Rama, Maximino Viaño Marcos, Begoña del Río Martínez, José Elisardo Vázquez Moar, Alfredo Juan Martínez Viaño, José Méndez Fernández, José Manuel Pombo Boquete, José Ramón Conde Pazos o Ramón Creo Blanco.

Completan la lista de condecorados Eduardo Castro Otero, Carlos González Rendo, Francisco Pena Turnes, María Lourdes Grobas Fernández, José Ángel Iglesias Tojo, José Peña Sánchez, José Manuel Pombo Ramos, Juan Carlos Vázquez Illodo, Antonio López García, Manuel Peña Sánchez, Manuel Curros Esperante, Javier Ares Amil, Aníbal Mourelos García, Raúl Fidalgo García, José Manuel López Rodríguez, Jesús Miguel Blanco Guerra, Abelardo Painceira Aneiros, Víctor Carballido Vázquez, Manuel Seoane García, José Antonio Berdullas Nieto, Jesús Capeáns Varela, Eduardo Becerra Bello, Santiago Tojo Rozas, Juan Ángel Noya Padín, José Antonio Pena Santamarina, Javier Porto Becerra, Joaquín María Souto Iglesias, Jesús Pérez Martínez, José Ramón Silva Dieste, José Manuel Álvarez López y María Belén Sixto Santos.

Ciudad satisfecha.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo se encargó que clausurar la ceremonia. Recordó que la referencia a la Policía Local que consta es del año 1780, pero no sería hasta el 1848 cuando tuvo lugar la creación del Cuerpo, en respuesta a los muchos robos que se registraban en la ciudad. De este modo, se puso en funcionamiento la Policía Urbana, que se sumaba a la existente compañía de serenos nocturnos.

“Santiago é hoxe unha cidade satisfeita polo nivel de seguridade”, manifestó el regidor, antes de subrayar que “non hai liberdade se non existe seguridade e xustiza”. Sánchez Bugallo animó a los agentes a afrontar el presente y el futuro con ilusión, si bien reconoció que “vivimos tempos de preocupación e inquedanza”.

También subrayó el alto nivel de seguridad de la capital gallega, “tan alto que cando ocorre algo na cidade, por moi puntual que sexa, ten unha gran repercusión”, manifestó.