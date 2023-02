El proyecto impulsado por Iria Gómez recogerá muestras de sangre de pacientes gallegos, concretamente procedentes de los hospitales de Santiago y A Coruña, puesto que “los responsables de endocrinología de ambos centros respaldan esta investigación”, según explica la investigadora, quien añade que ya ha presentado la solicitud al comité de ética para empezar con los pacientes, y recalca que “tendremos también acceso a más de seiscientos de toda Europa a través del biobanco de células de pacientes y sus familiares”. Un acceso que conseguirá a través de la plataforma Innodia, compuesta por más de treinta instituciones académicas, siete socios industriales y dos organizaciones de enfermos que unen su conocimiento y experiencia en la lucha contra la diabetes tipo 1, y en la que “hasta ahora no había datos sobre españoles”, subraya la investigadora. De esta forma, y gracias a su proyecto, España estará presente en una plataforma centrada en una patología como ésta que, tal y como indica, “es mucho menos frecuente en los países del sur que en los del norte, y que está también mucho más presente en los países ricos que en los pobres, aunque no sepamos a qué obedece”. Para el desarrollo de su proyecto científico, que se llevará a cabo en el CiMUS a partir del 1 de marzo y durante al menos los próximos cinco años, su equipo contará “con colaboradores de Florida, Conpenhague y Londres que participan en este consorcio europeo, en el que España no estaba representada”, así como con investigadores de A Coruña y Santiago, y la participación de otros especialistas, por ejemplo en biología computacional”.