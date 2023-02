El Concello de Santiago no se acogerá a la partida de 19,6 millones de euros que el Gobierno central le ha puesto en bandeja para hacer frente al pago de facturas a proveedores. Así lo confirmó ayer a EL CORREO la concejala de Facenda, Marta Abal, quien indica que el problema que sufre la administración local compostelana para saldar deudas con proveedores “non é de liquidez”, sino que responde a “dificultades para a xestión administrativa”. Con esto, la responsable de la cuentas del Pazo de Raxoi, explica que Santiago no se encuentra entre los municipios que deben acogerse obligatoriamente a estos fondos estatales, sino que se encuentra en el capítulo de los que lo pueden hacer de forma voluntaria, aunque en este caso no lo hará por motivos objetivos.

Abal señala que el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 6 de febrero de 2023, para dar cumplimiento a las medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, contempla dos regímenes diferenciados: uno de aplicación obligatoria y otro de carácter voluntario, en el que está incluido el Ayuntamiento de Santiago. En total, Hacienda ha habilitado una partida de 65,3 millones de euros para hacer frente a ambas disposiciones de ámbito estatal. El régimen obligatorio, detalla Abal, se aplica a las entidades locales incluidas en una relación cerrada recogida en el citado acuerdo. El régimen voluntario resulta aplicable a aquellas entidades locales incluidas en una relación concreta y cerrada que se recoge en el acuerdo, distinta de la obligatoria. Así, confirma que la capital gallega está incluida en la relación de entidades a las que les resulta de aplicación el régimen voluntario, ya que el problema no es la escasez de liquidez o recursos para financiar modificaciones que habiliten crédito para atender los pagos de ejercicios anteriores, sino “a la falta de una tramitación electrónica de las facturas que permita controlar los tiempos de respuesta y de un registro automático en el sistema de las conformidades de las facturas, que posibilite la eliminación del papel y el envío físico de los expedientes”. Precisamente y para dar solución a estas dificultades, Marta Abal anunció ayer que el Concello acaba de formalizar el contrato para la adquisición de la aplicación Firmadoc, que estará implantada de manera inmediata, “en tres ou catro meses como moito”, en la administración local. Se trata de una nueva herramienta informática que permitirá una gestión integral de facturas desde el momento de su presentación hasta su pago, evitando la gestión manual. Esta nueva solución web permitirá conocer en todo momento la situación en la que se encuentra la factura y la integración de esta gestión con otros procesos administrativos. La adjudicación del suministro e implantación de una solución web integrada para la gestión de facturas y la aplicación de gestión contable, que serán ubicadas en un único servidor, fue aprobada esta semana por el Concello, dotada de una partida de 129.808,80 euros, recayendo en la empresa Aytos Soluciones Informáticas SL. La aplicación Firmadoc permitirá implantar un proceso electrónico integral de gestión de las facturas desde su entrada en el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FAZ) hasta su pago, evitando la gestión manual, permitiendo el registro de la trazabilidade y posibilitando la integración con otros procesos administrativos. Además, al tratarse de un procedimiento totalmente electrónico, esta herramienta permitirá consultar en todo momento la situación real de una factura en un solo click y optimizar los tiempos medios en la ejecución de las tareas, detectando posibles dificultades en la tramitación. Esta mejora, señala la concejala de Facenda, será reforzada por un sistema visual de alertas de los plazos legales de tramitación y la posibilidad de establecer criterios de priorización en la tramitación de las facturas según fecha de vencimiento, plazos de tramitación o urgencia. “Isto nos permitirá por primeira vez acadar na historia do Concello de Santiago una xestión contable cen por cen electrónica”, señala Marta Abal, al tiempo que añade que “desde o punto de vista interno era unha gran asignatura pendente, que nos permitirá sobre todo mellorar a eficacia e a eficiencia na tramitación das facturas; e o máis importante, detectar os colos de botella”. Con esto, la edil de Facenda insiste en que se trata de un avance que “ningún goberno precedente foi quen de implantar”. También subraya que desde el punto de vista externo “melloraremos na transparencia relativa á tramitación das facturas, xa que os proveedores poderán saber en cada momento a situación exacta na que se atopa cada unha das súas facturas”. Santiago arrastra un retraso de 70 días de media en el paso de facturas, según datos de septiembre del año pasado, cuando la deuda a proveedores ascendía a 10,72 millones de euros. Marta Abal insiste en que este retraso no se debe a que no haya dinero en caja, sino a “dous elementos importantes que se deron nesta lexislatura”. Por un lado apunta a la implantación de la administración electrónica, “que nos obriga a pechar o exercicio a 30 de decembro. Isto nos obriga a deixar de pagar facturas pendentes a partir desta data, cando antes o facíamos ata marzo ou abril do seguinte ano”. Y también hace referencia a un “cambio de cultura” en el Concello que viene provocado por la metamorfosis de la administración del papel hacia el mundo digital. “A nova ferramenta vai axudar moitísimo neste sentido”, concluye la concejala.