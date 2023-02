A Xunta de Goberno local deu onte luz verde a un total de 70 subvencións nominativas por un total de 1.565.908 euros dos que se beneficiarán entidades sociais, deportivas, culturais, comerciais ou educativas da cidade, entre outras. Tamén se aprobaron os suplementos de crédito para completar a achega municipal deste exercicio para as obras da plataforma loxísitica, do complexo deportivo de Santa Isabel e do pavillón polideportivo de Vite. O executivo aprobou o estado de gastos do capítulo IV do orzamento xeral do Concello para o exercicio 2023, no que se recolle a relación de entidades beneficiarias de subvencións nominativas, importes máximos anuais e finalidades destas axudas.

Son 70 subvencións nominativas por unha achega total de 1.565.908 euros. Entre elas, as destinadas ás entidades comerciais para programas de dinamización (Compostela Monumental, Punto Compostela, Santiago Centro, Área Central, Ourives de Compostela, Praza de Abastos, entre outros); as de benestar social (entre elas, a Cociña Económica, Cáritas, o Albergue Xoán XXIII, Cruz Vermella, etc.); as do ámbito cultural (Ateneo, Rocha Forte, Festival Plataforma…); entidades deportivas (Obradoiro, Sociedade Deportiva Compostela, Club Ciclista Compostelano, etc); e outras do ámbito da igualdade ou do turismo.

Nesta mesma sesión aprobouse o expediente de suplemento de crédito de 227.837,73 euros para completar a achega municipal deste exercicio (10 % do custe elixible do proxecto máis o IVE) para a execución do proxecto da plataforma loxística de distribución de mercadorías. Tamén se deu luz verde ao suplemento de crédito, por importe de 297.338,13 euros para dotar a achega municipal deste exercicio (fondos propios do proxecto máis o IVE) para execución do proxecto de rehabilitación integral do complexo deportivo de Santa Isabel e do pavillón polideportivo de Vite, ambos subvencionados pola UE no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado con fondos NextGenerationEU.