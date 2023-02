O BNG reuniuse con representantes de Hostalería Compostela para abordar as posibles dificultades do novo sistema de recollida de residuos na cidade histórica en canto ao tipo de colectores, horarios, rutas dos camións, existencia de terrazas e tratamento de lixo, de cara a coñecer as súas propostas de mellora. No encontro, a voceira nacionalista, Goretti Sanmartín, reclamaou que o goberno local convoque unha reunión coas asociacións de hostalaría, persoal técnico do servizo, representantes do persoal e da empresa de recollida de residuos para realizar unha análise das necesidades co obxectivo de adecuar a organización da recollida selectiva de residuos neste ámbito e de que se cumpra o estipulado no contrato, en canto a recursos materiais e humanos.

El nuevo sistema de recogida de basura arrancará con la hostelería enfrentada Ademais, propoñen unha xornada de formación e información sobre o tratamento final dos residuos, xunto cos resultados e datos de mostraxe da enquisa realizada. Hostalería Compostela quere explicarlle ao goberno local as deficiencias que detectan co novo operativo, en relación ao reparto de colectores manuais en vez de automáticos, á imposibilidade de sacar o lixo co sistema porta a porta neses horarios fixados que van provocar que circulen 5 camións cada tarde/noite pola cidade histórica e á presenza de lixo nas rúas en horario de terrazas.