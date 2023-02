Raxoi intensifica la ofensiva para tratar que el Sergas acepte la parcela para construir un aparcamiento de pago en el entorno de Hospital Clínico. El alcalde Xosé Sánchez Bugallo anunció ayer que el PSdeG llevará al pleno del próximo martes una moción para que toda la corporación inste a la Xunta a que la recepcione “con prontitud”. En el texto, los socialistas desvelan, además, que la finca está valorada en cuatro millones de euros.

Desde hace semanas la discusión entre la Xunta y el Concello se ha intensificado. Ambos se pasan la pelota sobre quién debe de poner los aproximadamente seis millones de euros que costaría el nuevo aparcamiento con el que se sumarían 480 plazas en un entorno en el que los colapsos de tráfico son habituales. El Sergas insta al Gobierno local a que aporte algo más que una parcela que ya era de su propiedad y recuerda que otros concellos como Pontevedra o A Coruña pusieron también dinero para la construcción del párking. Pero en la moción que irá a pleno, el PSdeG destaca que la finca tiene una valoración urbanística de más de cuatro millones de euros.

“Lo que no se puede decir es que no aportamos nada”, indicó ayer Bugallo en declaraciones a la prensa. El alcalde reiteró además que Raxoi bonifica en un 95% el impuesto de construcciones que la Xunta tendría que abonar tanto por la ampliación del CHUS como por la creación del centro de protonterapia, que también se tramitará como de especial interés municipal. “Se les entrega gratuitamente el terreno y una bonificación fiscal que les va a permitir ahorrarse en el entorno de dos millones o dos millones y pico de euros”, recordó el regidor de Santiago. En la moción, sin embargo, el PSdeG rebaja esta cifra a algo más de un millón de euros.

Bugallo confirmó también que sigue sin fecha para la reunión acordada con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en la que se empezaría a negociar cómo podrían ampliarse las plazas de aparcamiento en el Clínico. La cita se había acordado en el encuentro que el alcalde mantuvo con el presidente Alfonso Rueda a finales de octubre. A partir de esa fecha el Sergas instó al Concello a realizar un estudio de movilidad antes de empezar a hablar del aparcamiento. Pero Raxoi replicó que no era necesario dado que los problemas de falta de plazas son evidentes y basta darse una vuelta cualquier día por el hospital para verlo. A continuación decidió dar un golpe de efecto poniendo a disposición de la Xunta la parcela, aunque no se la habían pedido.

El Sergas tiene seis meses para recepcionarla, pero todavía no ha aclarado si la quiere o no. Esta semana, Sanidade anunció que ante la negativa del Concello será la Xunta la que estudie la movilidad en la zona dado que no es sólo una cuestión de plazas de párking. Hay que analizar también las conexiones por transporte público o la reorganización del tráfico en el entorno del centro sanitario, opina Sanidade.

Bugallo salió también al paso ayer de las declaraciones del candidato popular Borja Verea en las que instaba al Ayuntamiento a asumir la gestión del tráfico dentro del recinto hospitalario. “El Concello se ofreció en unas cuatro ocasiones, tanto siendo yo alcalde, como Martiño Noriega, a hacerse cargo de la gestión del tráfico en el interior del recinto y todas las veces recibió una negativa por respuesta”, recordó, “que ahora cuando prácticamente no quedan plazas de parking se nos ofrezca no me parece muy aceptable”.

100 PLAZAS MENOS. El alcalde insistió también en que en las sucesivas ampliaciones del Clínico se ha ido perdiendo capacidad de aparcamiento. El hospital cuenta con 1.480 plazas y la futura ampliación restará alrededor de 100. “En el proyecto no construyen ninguna plaza de párking, por tanto se deben responsabilizar de las consecuencias de sus acciones”, recriminó el alcalde al Sergas. Aseveró que desde que se construyó el Hospital el Ayuntamiento fue el único que aportó nuevas zonas de estacionamiento. Unas 400 se crearon gracias al párking de pago —el más caro de toda la ciudad— y otras 300 en el aparcamiento gratuito de Santa Marta.

DESTINAR LAS BONIFICACIONES

··· La moción que el PSdeG llevará al pleno la próxima semana pide a la Xunta que use el dinero que se ahorra gracias a las bonificaciones fiscales para construir el aparcamiento de pago. Este es uno de los tres puntos del texto en el que además de pedir que recepcione la parcela que cede el ayuntamiento inicie de forma “urgente los procedimientos necesarios” para iniciar su construcción. En el texto se recuerda también que el 80% de los usuarios del hospital proceden de fuera del ayuntamiento de Santiago por lo que “al igual que en otros complejos hospitalarios de referencia en Galicia”, indica, “parece conveniente que la Xunta de Galicia se implique en la construcción de un nuevo aparcamiento”. Bugallo espera que todos los grupos la apoyen.