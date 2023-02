A profesora da USC Reyes Laguna Francia toma hoxe posesión do seu cargo como decana da Facultade de Farmacia tras ser elixida nos comicios celebrados o pasado novembro con 77 votos a favor e 1 voto nulo. O acto institucional, que comezará ás 13.00 horas no Salón de Actos da Facultade, estará presidido polo reitor Antonio López e no seu transcurso a secretaria xeral, Dulce Mª García Mella, procederá á lectura do nomeamento.

Infraestruturas, dinamización e calidade serán os tres eixos sobre os que se asentará o mandato da nova decana, que estará acompañada nesta etapa que agora se inicia por Paz García Martínez, vicedecana de Organización Académica; Raquel Sendón García, vicedecana de Calidade e Relacións Exteriores; e Matilde Casas Parada, secretaria académica. “Dar soporte aos convenios con empresas para a realización de prácticas externas optativas e a adecuada xestión da utilización dos espazos do edificio actual pola comunidade universitaria” serán, en palabras de Laguna, unha das metas a perseguir.