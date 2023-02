Nueva tanda de conciertos para animar lo que resta semana y la que viene en un Santiago que ofrece variedad de estilos. Busquen, disfruten.

En el Riquela Club hoy hay pinchada de funk, house y disco con el dj Abelvision (23.30 h.; gratis). Y ojo al pop de ecos soul que ofrece mañana en el mimos Riquela... Juan Zelada. Canta bonito pop de brillo soul (tickets a la venta desde 5 euros más gastos de gestión) en una cita recomendable porque este músico madrileño suma cuatro discos y además trabaja con el compostelano Adrián Costa en un grupo paralelo llamado Combo Paradiso. Y antes, hoy viernes, Zelada va al Radar (Vigo; 8 euros en venta anticipada, 21 h.).

Este sábado, de 18.30 h. a 21 horas, pincha en A Carrilana la dj lusa Bruma, con entrada libre y un segundo pase a las 23.30 h.

También, mañana, en el Sónar, tocan Capital Voskov, grupo indie pop rock. Son una banda de Muros fan de Viva Suecia y Arde Bogotá, según señala su cantante (Álvaro) en charla con EL CORREO. Tienen un reciente single llamado Edimburgo, parte de un disco largo con salida prevista a finales de año. Capital Voskov tocan este sábado en el Sónar compartiendo la noche con Braian de Palma (proyecto de un músico inmerso en la grabación del primer LP, Un error que mata). Arrancan a las 22.30 h. con entrada desde 8 euros.

Y en la Moon Music, hueco hoy para el maratón de rap que encabeza el mc madrileño Nasta, en una fiesta a medias con Javier Petaka, Jabicho SDC, Alesito LH, Antto 00 y Lobo 00 (21 h., 15 euros). Y ahí mismo, mañana a las 21 h. tocan los Soylent Green Project (5 euros), curtida banda de rock instrumental progresivo. Son de Santiago y se mueven en formato de trío (incluyendo en el combo al gran Oscar Insua, Jumpin).

Y Loita Amada actúan mañana en la sala Capitol con una docena de invitados (21 h.). Hay billetes desde 12 euros. Este dúo presenta el disco Viva a loita amada revolucionaria. En esta misma sala compostelana (local con un aforo de 800 personas) huele a lleno la cita del próximo viernes 3 de marzo con Pole, valor en alza en la escena de la música urbana. Viaja hasta la capital gallega para la presentación de un álbum llamado Esta Vida Es Un Jaleo.

Y Denom actúa ese mismo viernes 3 de marzo en la Malatesta (sala con capacidad para 400 almas) en una noche hiphop prevista a las 21 h. con entradas a 15 euros. Su show actual, alarga el tour de su tercer disco, Medicina. Como referencia, baste decir que Denom ha colaborado con grandes del género como Prok, Fernando Costa o Juancho Marqués, o sea, poca broma. Su gira, No Dejes de Soñar Tour, se apoya en singles como Sorry not Sorry junto a Natos (de Natos y Waor, amigos del rapero compostelano Pablo Arce).

De vuelta a la Sónar, el viernes 3 de marzo, actúa la banda burgalesa El Nido, con su segundo disco (Refugios a Cielo Abierto) y la cantautora argentina afincada en Madrid, Guada. Forman un programa doble de pop folk (22 h.; 10 euros).

Mañana en el salón Teatro (20 h.), actuación original y solidaria de Fear Of Missing Out más charla coordinada por la psicóloga Rebeca Blanco, en colaboración con la USC en el llamado Concerto pola saude mental.