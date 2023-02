A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS denuncia nun comunicado que a un doente hematolóxico se lle anulou o carácter preferente dunha proba diagnóstica (TAC) e non se lle fixou data algunha para a súa realización.

Na nota enviada a este xornal recolle o testemuño de Xoán Fermín Rodríguez Martínez, diagnosticado con síndrome linfoproliferativo crónico tipo Leucemia Crónica estado II-B de Rai e cardiopatía hipertensiva con FIVE conservada, ao que o 24 de xaneiro “a miña hematóloga solicitoume un TAC con carácter preferente (máximo 15 días por aplicación analóxica do artigo 10.2.b. da orde do 13 de xullo do 2004) indicando na solicitude o límite de 1 mes”.

Indica que “cando faltaban 8 días para cumprirse o prazo póñome en contacto co servizo de radioloxía e se me comunica, sen explicación ou xustificación algunha, que a proba solicitada non se realizará ata o mes de abril e que a data serame notificada telefonicamente ou por escrito”. O día 20 deste mes, tamén telefonicamente, “se me informa que a cita de do día 24 ca hematóloga para análise do TAC queda posposta sine die ata que se faga a proba solicitada”. O día 21 de febreiro, solicitou telefonicamente unha cita ca facultativa a través dos servizos administrativos de hematoloxía, sen recibir resposta algunha e “hoxe non teño información sobre as causas da modificación e as consecuencias que poden ter para miña doenza. Ante esta situación formulei reclamación formal por escrito ante a xerencia solicitando unha entrevista ca miña facultativa e estou a espera de que a mesma sexa respondida”, engade.

Sobre esta queixa, o CHUS aclarou onte que as citas para probas diagnósticas e para consultas son sempre indicadas por facultativos e que “a súa preferencia, ou non, deriva de criterios clínicos en función da patoloxía e situación do doente”. E engadiu que “a indicación final das probas de imaxe é revisada polos especialistas en Radiodiagnóstico, que poden modificala ou menos non indicala”.