El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha comunicado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa penal contra dos técnicos del Concello que concedieron la licencia para la instalación de una gasolinera en la urbanización de Brandía. Ambos técnicos están siendo investigados por un delito de prevaricación urbanística a raíz de una querella interpuesta por la comunidad de propietarios de la citada urbanización, que se oponen a la instalación de una gasolinera low cost cerca de las casas, el río y una conducción de gas.

En el auto, la jueza Ana López-Suevos argumenta que, “se analizamos os relatorios emitidos polos querelados, nos mesmos se abordan e resolven profundamente as cuestións que a querelante presenta como controvertidas, se ben cunha interpretación diferente á sostida pola acusación particular pero non abertamente infundada e arbitraria”.

López-Suevos subraya, además, que la propuesta favorable de la concesión de licencia, se da al “Proxecto básico e de execución redactado polo arquitecto en xullo de 2020, de tal xeito que, aínda que non se presentase o Proxecto redactado polo enxeñeiro técnico industrial, concederíase igualmente a licenza”.

Asimismo, la jueza señala que el 11 de noviembre de 2021 la “Asesoría Xurídica emite un informe no que, á luz da xurisprudencia aplicable, repásase a documentación achegada pola solicitante de licenza e pon de manifesto que a documentación achegada con posterioridade ao comezo do cómputo do prazo de tres meses previos ao anuncio de modificación do plan urbanístico é relevante e necesaria, polo que o importante a hora de computar o prazo do procedemento administrativo, haxa ou non atraso da Administración en resolver, é o momento no que a documentación necesaria para decidir sobre o outorgamento de licenza está completa”. Igualmente, en el auto, López-Suevos incide en la “falta de solidez dos indicios de criminalidade existentes contra os querelados”. Destaca también que los técnicos del Concello, durante su declaración, explicaron “con coherencia e firmeza o contido dos informes”. Por contra, indica que “o relatorio pericial presentado pola acusación particular non pode ser tido en conta por canto ela mesma renunciou á súa ratificación mediante escrito de data 29/11/2022”, mientras que “a pericial presentada pola parte querelada si foi sometido a ratificación e contradición”. “Trátase dunha peritaxe ampla e minuciosa e realizada con rigor profesional”, valora la jueza.

Normativa.

En relación con la instalación de una conducción de gas existente en las inmediaciones de la parcela, “queda claro que segundo as normas UNE 60302 e UNE 60305 (na súa nova redacción do ano 2015), a zona de seguridade que resulta de aplicación neste caso concreto é de 2,5 m a cada lado do eixe dá canalización de gas natural, polo que o proxecto cumpre sobradamente coa normativa de aplicación”, sostiene López-Suevos, quien también pone sobre la mesa la “resposta remitida pola Consellería de Industria, que reforza a posición mantida polos querelados nunha das cuestións controvertidas”.

“Sinala que no caso de autos hai dúas instalacións: o gasoduto, que, conforme á lexislación vixente ao tempo da súa posta en servizo foi obxecto de concesión, transformada en autorización ope legis. E a gasolineira litixiosa pode poñerse en servizo tras a mera comunicación para inscrición no rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos, sen necesidade dun previo pronunciamento favorábel de dita administración”, recoge en el auto.

Además, la jueza sitúa “a controversia no ámbito puramente administrativo”, pese a la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2022, que “anula a licenza concedida o 29/11/2021 por atoparse o proxecto básico e anexo redactados por unha arquitecta sen intervención de enxeñeiros industriais”.