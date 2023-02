A USC participa un ano máis na Olimpíada Solidaria de Estudo, na súa edición dezanove. Deste xeito, o alumnado que desenvolva o seu tempo de estudo nas bibliotecas da Universidade, tanto no campus de Santiago como no de Lugo, pode rexistrar as horas que invista a través dun código QR que estará ao lado do cartel da Olimpíada na entrada da biblioteca. Por cada hora de estudo rexistrada, a persoa usuaria doará un euro que se transformará en axuda humanitaria para as máis de 29.700 persoas que, nas zonas de Kiev, Ivano-Frakivsk e Zakarpattia, están a ser vítimas da guerra entre Ucraína e Rusia e nas que un equipo de Coopera ONG e ONG RESCATE están a traballar conxuntamente.

“Que participen estudantes parécenos moi acaído”, di a este medio a vicerreitora de Estudantes e Cultura da USC, Pilar Murias. Formar parte desta iniciativa “é un reflexo da solidaridade e é traballo do equipo da USC”. Neste sentido, Murias pon en valor o labor do Servizo de Participación e Inclusión Universitaria (Sepiu), como responsable de programas de voluntariado, para que o estudantado se volque na iniciativa. “Unha vez máis apostamos pola participación social, menciona. Ao que engade que “o voluntariado é a mellor maneira de adquirir competencias que nas clases non se pode”. En anos anteriores a Olimpíada abordou varios proxectos de cooperación. “Tratábase de axuda máis tranversal”, indica. Cada ano soen participar entre 1.200 e 1.500 estudantes, o que se traduce en 30.000 ou 40.000 horas de estudo. En concreto, no Campus de Santiago participan as bibliotecas Concepción Arenal, Xeral, Bioloxía, Ciencias da Comunicación, Ciencias Económicas e Empresariais, Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Filoloxía, Filosofía, Física, Matemáticas, Medicina, Psicoloxía e Ciencias da Educación, Química, e Xeografía e Historia. En Lugo, involucráronse na Olimpíada Solidaria Bibliotecas Intercentros, xunto coas de Formación do Profesorado e Veterinaria. A iniciativa esténdese do 24 de febreiro ao 24 de marzo. Concentración no obradoiro Por outra banda, a praza do Obradoiro acolleu onte pola mañá un acto de cinco minutos de silencio como mostra de pesar pola guerra en Ucraína, que cumple un ano desde o seu inicio. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, participou no acto xunto outros integrantes da corporación, ao que tamén se sumaron membros doutras institucións e un grupo de ucraínos residentes en Compostela. Os cinco minutos pecháronse coa interpretación do himno de Ucraína, a cargo da Banda Municipal de Música de Santiago.