El candidato a la alcaldía del Partido Popular, Borja Verea, presentó ayer sus iniciativas en el ámbito económico, que incluyen la creación de un organismo, denominado Oficina Santiago Inviste, orientada a la captación de inversiones “de fora e facilitar aos inversores interesados en crear emprego e negocio en Santiago o seu aterrizaxe na cidade”, explicó.

Verea lanzó estas propuestas en un acto celebrado en el Centro Internacional de Prensa, en el que estuvo acompañado por el conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, y que contó con la presencia de diferentes empresas de la ciudad. El candidato del PP incidió durante su intervención en que “ é imprescindible a eliminación de licenzas e trámites innecesarios” para la captación de estos fondos, al considerar que “o concello debe estar ao servizo dos veciños e dos autónomos e pequenas empresas, e non ao revés, entorpecendo as xestións diarias”. De esta manera, lamentó que “a veciñanza soporte un problema endémico que causa un gran malestar, como son os retrasos inxustificables na concesión de licenzas e permisos no concello de Santiago, o colapso administrativo que dana tamén o tecido económico e retrasa e imposibilita moitos investimentos”.

Entre las propuestas presentadas, destacó la figura del “Proxecto Empresarial de Interese Municipal”, que abarcaría iniciativas que tendrían un “trámite prioritario”, o el “Fondo Santiago Inviste”, que supondría una ayuda financiera inmediata “aos proxectos que xeren emprego e valor engadido á cidade. Isto poderá executarse a través de préstamos participativos ou apoio capital”.

Por su parte, Conde subrayó que, en caso de gobernar, Verea “baseará o seu mandato nun modelo económico centrado no ‘sentidiño’, é dicir, na estabilidade, na confianza e na colaboración, tanto co tecido produtivo, como co resto de administracións”.

Por la tarde, Verea mantuvo un encuentro con el portavoz nacional de campaña del PP, Borja Sémper, en la previa de un acto que se celebrará hoy con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el de la Xunta, Alfonso Rueda, y los candidatos de los 313 municipios gallegos.

En este contexto, el aspirante a la alcaldía declaró que el 28-M “hai moito en xogo. Estase xogando o futuro de Santiago e hai partido”. Verea resaltó que “as enquisas din que somos a primeira forza na cidade”, aunque reconoció que para gobernar “necesitamos unha maioría absoluta e é o que imos traballar neste 90 días.