O alumnado de centros docentes públicos e concertados sostidos con fondos públicos de educación infantil (2º ciclo) e de educación primaria obrigatoria xa poden solicitar becas para o curso 2023/2024, segundo publicou este xoves 23 de febreiro o Boletín Oficial da Provincia (BOP). Polo tanto, onte abriuse un prazo de dez días hábiles para que os interesados nas mesmas poidan presentar as solicitudes pertinentes.

A esta convocatoria destínanse un total de 795.000 euros, se ben esta contía podería ampliarse no caso de non chegar a cubrir todas as necesidades coa partida inicial. Estas bolsas están destinadas a unidades familiares e de convivencia empadroadas en Santiago que, por escaseza de recursos económicos, teñen dificultades ou ben non poden teñen capacidade para facer fronte aos gastos relacionados coa escolarización de menores que teñen ao seu cargo.

Hai tres tipos de bolsas: as de comedor, cun máximo de 90 euros ao mes; as destinadas á realización de actividades extraescolares, cun máximo de 30 euros ao mes, e as bolsas para adquisición de material escolar, cun máximo de 60 euros a través dun pago único. A estas modalidades hai que sumar a maiores as 160 bolsas de comedor para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, cun importe de 45 euros por mes.

En principio, o período subvencionable para as becas de comedor é do mes de setembro de 2023 ata xuño de 2024 (ambos os dous incluídos). Para as de actividades extraescolares é de outubro de 2023 ata xuño de 2024 (ambos os dous incluídos), e para a adquisición de material escolar, dende este venres 24 de febreiro, coincidindo co día da publicación das bases no BOP, ata o período máximo de xustificación do material escolar.