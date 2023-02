A Escola Infantil do Gaioso podería pechar o próximo curso se non se matriculan novos nenos. Ubicada na parroquia do Eixo é unha das tres unitarias que sobreviven no rural compostelán e está a organizar xornadas de portas abertas para dar a coñecer o centro á veciñanza e tratar de captar novos escolares. A portavoz de Compostela Aberta (CA), María Rozas, achegouse polo centro esta semana e onte a formación política anunciou que levará o tema ao pleno do martes.

Segundo explicou onte nun comunicado, CA presentará unha moción para que a Corporación municipal traslade o seu apoio á comunidade educativa da Escola Infantil do Gaioso. María Rozas volveulle reclamar ao Goberno “que adopte as medidas necesarias e que medie diante da Xunta para procurar fórmulas que eviten a desaparición desta escoliña”. A portavoz municipal de Compostela Aberta lamentou que o centro volva estar nunha situación incerta, como xa lle aconteceu no pasado curso, e lembrou que xa naquel momento “CA reclamara que as administracións adoptaran medidas para garantir certa estabilidade tanto á escola do Eixo como ás outras dúas unitarias do rural que quedan en Compostela, nas parroquias de Marrozos e Laraño”. Para a concelleira, “é preciso poñer en valor estas escolas, que son máis pequenas, teñen máis espazo ao aire libre, contan cunha menor ratio de alumnado que facilita unha atención máis personalizada, e que promoven a convivencia entre crianzas de diferentes idades, beneficiando o seu desenvolvemento”. Rozas tamén instou ao Goberno a apoiar ao profesorado das tres escolas unitarias de Santiago, que están estudando a posibilidade de crear un CRA, un Colexio Rural Agrupado. Esta fórmula, que funciona en concellos próximos como Vedra e Boqueixón, “permitiría que as tres unitarias formaran unha única escola a efectos administrativos, compartindo recursos e profesorado, pero mantendo as súas instalacións individuais, e facilitaría a procura de solucións para mellorar a oferta das escolas para favorecer a conciliación das familias”.