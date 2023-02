A Federación de Anpas Galegas (FANPA) e o BNG urxen a Raxoi a que convoque o consello escolar municipal. O órgano, no que están representados tanto o Concello como os membros da comunidade educativa (mestres, pais ou alumnos), leva 12 anos sen reunirse. O consello escolar é o organismo de consulta e participación dos sectores afectados na programación do ensino non universitario en Santiago. Segundo a lexislación debe reunirse para abordar asuntos tan variados como os cambios no transporte escolar, os comedores ou a conservación dos centros.

A través dunha nota de prensa, o BNG informou onte de que a portavoz municipal, Goretti Sanmartín, mantivo recentemente un encontro con representantes da FANPA. Sanmartín coincide coa federación de pais e nais de alumnos na necesidade convocar cantos antes o órganismo consultivo. A líder do Bloque na cidade lembra que as xuntanzas son obrigatorias segundo a Lei de Consellos Escolares e reprocha que a súa ausencia é “unha mostra máis do mal funcionamento do Goberno local coa comunidade educativa nunha materia como o ensino que é un elemento básico da sociedade”.

Na reunión tamén participaron Míriam Louzao e Fernando Lacaci, da candidatura do BNG ás eleccións de maio de 2023, e Esther Martínez e Eva Vila por parte da Federación de asociacións de nais e pais. “Para o BNG, cómpre un xiro de 180º en materia de ensino por parte do Concello de Santiago de Compostela para traballar en colaboración coa comunidade educativa”, indicou Goretti Sanmartín.

Na xuntanza abordaron tamén “a falta de participación no deseño do novo mapa escolar para atender as necesidades actuais de zonificación segundo o crecemento demográfico en distintos barrios da cidade” ou os atrasos nos horarios do transporte escolar, que non facilita a compatibilidad laboral dos pais, segundo apunta o BNG.